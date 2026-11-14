4 أسباب لتناول الشوكولاتة الداكنة يومياً.. هذا ما قاله الباحثون

Advertisement

لطالما شجّع خبراء الصحة الأمريكيين على الحد من تناول الحلويات والأطعمة السكرية، مثل البسكويت والحلوى والوجبات الخفيفة المُصنّعة. وتُعد هذه الأطعمة مصدراً رئيسياً للسكريات المُضافة، التي ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.لكن في عالم التغذية، تحظى الشوكولاتة الداكنة بمكانة خاصة؛ إذ أشارت عشرات الدراسات على مر السنين إلى أنها قد تقدم فوائد صحية لا توفرها أنواع الحلويات الأخرى. ورغم أن السبب الدقيق لذلك ليس واضحاً تماماً، إلا أن الباحثين حددوا بعض الأسباب المحتملة.تُصنع الشوكولاتة الداكنة من الكاكاو -المستخلص من بذور شجرة الكاكاو- وهي غنية بمركبات نباتية تُعرف ب "البوليفينولات". تمنح هذه المواد الطبيعية النباتات ألوانها ونكهاتها المميزة، وتعمل كمضادات للأكسدة، كما وُجد أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات.تتواجد البوليفينولات في العديد من الأطعمة والمشروبات النباتية -بما في ذلك الفواكه والخضروات والشاي والقهوة- والتي ارتبطت في دراسات عديدة بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية.تقول بيثاني إم. دورفلر، أخصائية التغذية والباحثة السريرية في مركز صحة الجهاز الهضمي التابع ل "نورث وسترن ميديسن" (Northwestern Medicine): "تحتوي الشوكولاتة على نوع خاص من البوليفينولات يُسمى ’الفلافونويدات‘. وكلما كانت الشوكولاتة داكنة وأكثر نقاءً، زاد تركيز هذه المركبات البوليفينولية".وتنصح دورفلر مرضاها بتناولها يومياً، مشيرة إلى أن الطعام يمكن أن يضفي البهجة والمتعة على حياتك.كما تشجّع محبي الشوكولاتة الداكنة على تناول ما يصل إلى أوقية واحدة (حوالي 28 غراماً) يومياً، مع الحرص على اختيار أنواع تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 55%.فالحصة الواحدة من الشوكولاتة الداكنة تمد الجسم بالفلافونويدات والمغنيسيوم؛ وهو عنصر غذائي مهم لا يحصل معظم الأمريكيين على كميات كافية منه. وتضيف دورفلر: "ما يجعل الشوكولاتة الداكنة خياراً فريداً ومجزياً هو أنها تنطوي بالفعل على فوائد صحية حقيقية".ومع ذلك، تؤكد ليزا يونغ، أخصائية التغذية والأستاذة المساعدة في علوم التغذية بجامعة ، أنه لا تحب الشوكولاتة الداكنة، فلا تشعر بأنك ملزم بتناولها؛ إذ يمكنك الحصول على كميات وفيرة من البوليفينولات من التوت والبقوليات وغيرها من الأطعمة النباتية. أما بالنسبة لمحبي الشوكولاتة الداكنة، فقد تكون فوائدها الصحية المحتملة سبباً إضافياً للاستمتاع بها.إذن، ما الذي يمكن أن تقدمه الشوكولاتة الداكنة لصحتك فعلياً؟ لقد اطلعنا بدقة على الأبحاث وأجرينا مقابلات مع العديد من خبراء التغذية. وإليك ما توصلنا إليه، حسبما ذكرت صحيفة الواشنطن بوست.فائدة محتملة لصحة القلبقد يكون للفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة وغيرها من الأطعمة النباتية تأثيرات مفيدة على القلب والأوعية الدموية.في تحليل تجميعي (ميتا-تحليل) نُشر عام 2020، درس الباحثون بيانات من أكثر من اثنتي عشرة تجربة عشوائية شملت 615 شخصاً، بحثت في التأثيرات القلبية الوعائية لتناول الشوكولاتة الداكنة. ووجدوا أن الاستهلاك المنتظم لكميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يساعد في حماية الأوعية الدموية وإرخائها، وهو أمر يعود بالنفع على القلب.كما خلص تحليل تجميعي آخر، نُشر في قاعدة بيانات "كوكرين" للمراجعات المنهجية (Cochrane Database of Systematic Reviews) -والذي شمل عشرات التجارب العشوائية- إلى أن الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو الغنية بالفلافونويدات يمكن أن تخفض ضغط بمقدار نقطتين تقريباً على المدى .وأشار الباحثون إلى أن مركبات "الفلافونول" يمكن أن تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، مما يسمح بتدفق كمية أكبر من الدم عبرها ويؤدي بالتالي إلى خفض ضغط الدم.وفي تجربة سريرية واسعة النطاق، وُجد أن كبار السن الذين تناولوا مكملاً غذائياً مستخلصاً من الكاكاو يومياً لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريباً، كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 27% مقارنةً بأولئك الذين تناولوا دواءً وهمياً (بلاسيبو). (تجدر الإشارة إلى أن هذه النتيجة كانت ثانوية؛ إذ لم تظهر التجربة انخفاضاً ملموساً فيما يتعلق بالمقياس للدراسة، وهو حدوث مشكلات قلبية وعائية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية).انخفاض خطر الإصابة بمرض السكريأشارت دراسات عديدة إلى أن مركبات "الفلافونويد" الموجودة في الكاكاو يمكن أن تحسّن استجابة الجسم للأنسولين وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.وتُظهر الدراسات المخبرية أن هذه المركبات قد تساهم أيضاً في حماية خلايا "بيتا" الموجودة في البنكرياس، وهي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين وإفرازه.وقد يفسر هذا سبب توصل الباحثين إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة يسجلون معدلات أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.وفي دراسة واسعة النطاق نُشرت عام 2024 في دورية "بي إم جي" (BMJ)، حلل العلماء بيانات لأكثر من 110 آلاف رجل وامرأة في ، تمت متابعتهم على مدى فترة وصلت إلى 15 عاماً، وذلك لدراسة تأثير نظامهم الغذائي وسلوكيات نمط حياتهم على صحتهم.ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا ما لا يقل عن خمس حصص من الشوكولاتة الداكنة أسبوعياً كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 21%، مقارنةً بأولئك الذين نادراً ما يتناولون الشوكولاتة الداكنة أو لا يتناولونها على الإطلاق.كما رصد العلماء علاقة طردية بين الكمية المستهلكة والنتائج؛ فمع كل حصة إضافية من الشوكولاتة الداكنة يتم تناولها أسبوعياً، ينخفض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 3%. ومن المثير للاهتمام أنه لم يُعثر على علاقة مماثلة فيما يخص شوكولاتة الحليب.وأوضح الباحثون أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة أكبر من الكاكاو مقارنة بشوكولاتة الحليب، مما يعني أنها تحتوي عادةً على تركيز أعلى بعدة أضعاف من مركبات "الفلافونويد" وغيرها من "البوليفينولات". كما أنها تحتوي غالباً على كمية أقل من السكر المضاف.تحسين المزاجتتجاوز فوائد الشوكولاتة تأثيرها على الصحة الأيضية؛ فإذا شعرت يومًا بتحسن في مزاجك بعد تناول قطعة منها، فهناك سبب علمي لذلك. فقد وجد العلماء أن الشوكولاتة الداكنة قد تساهم بالفعل في تحسين حالتك المزاجية.في دراسة نُشرت عام 2024، تابع الباحثون 60 امرأة في مرحلة انقطاع الطمث يعانين من اكتئاب يتراوح بين الخفيف والمتوسط، وطلبوا منهن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة يوميًا لمدة ثمانية أسابيع، لمعرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحسين مزاجهن وجودة نومهن.تناولت نصف المشاركات 12 جرامًا يوميًا من الشوكولاتة الداكنة (بنسبة كاكاو 78%)، بينما تناولت النصف الآخر 12 جرامًا يوميًا من شوكولاتة الحليب.وبعد مرور ثمانية أسابيع، لم يُلاحظ أي فرق جوهري في جودة النوم بين المجموعتين. لكن النساء اللواتي تناولن الشوكولاتة الداكنة شهدن انخفاضًا ملحوظًا في أعراض الاكتئاب مقارنةً بالنساء اللواتي تناولن شوكولاتة الحليب.وأشار الباحثون إلى أن مادة "البوليفينول" الموجودة في الشوكولاتة الداكنة قد تعزز تدفق الدم إلى الدماغ، كما أوضحوا أن الكاكاو قد يحسن المزاج لاحتوائه على الحمض الأميني "تريبتوفان"، وهو المادة الأولية المكونة لناقل عصبي يُعرف ب "هرمون السعادة" (السيروتونين).وفي دراسة أخرى، تابع باحثون من جامعة سيول الوطنية في كوريا الجنوبية 48 شخصًا بالغًا لمدة ثلاثة أسابيع، لدراسة تأثير تناول أنواع مختلفة من الشوكولاتة الداكنة على مزاجهم.قُسّم المشاركون إلى ثلاث مجموعات: تناولت المجموعة الأولى أونصة واحدة (حوالي 28 جرامًا) يوميًا من الشوكولاتة الداكنة (بنسبة كاكاو 85%)، بينما طُلب من المجموعة الثانية تناول أونصة واحدة يوميًا من الشوكولاتة الداكنة (بنسبة كاكاو 70%)، أما المجموعة الثالثة فلم تتناول أي شوكولاتة، واعتُبرت كمجموعة ضابطة للمقارنة.وخلص الباحثون إلى أن المشاركين الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو 85% أظهروا انخفاضًا ملحوظًا في المشاعر والانفعالات السلبية، مثل الضيق، وسرعة الانفعال، والخوف، والتوتر.تغيرات في ميكروبيوم الأمعاءعندما تعمق الباحثون الكوريون الجنوبيون في دراستهم، وجدوا أن الشوكولاتة الداكنة قد تحسّن المزاج، ويعود ذلك جزئيًا إلى تأثيرها على "محور الأمعاء-الدماغ"؛ وهو شبكة التواصل القائمة بين جهازنا العصبي المركزي وميكروبات الأمعاء.وقد توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تناولوا شوكولاتة داكنة بنسبة 85% أظهروا تنوعًا ميكروبيًا أكبر بكثير في أمعائهم، إلى جانب ارتفاع في مستويات نوع من البكتيريا التي يُحتمل أن تكون مفيدة.وفي المقابل، ربطت أبحاث أخرى بين انخفاض التنوع الميكروبي في الأمعاء وبين حالات القلق والاكتئاب، وإن كانت النتائج في هذا الصدد متفاوتة.ويبدو أن تركيبة ميكروبيوم الأمعاء لدينا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحتنا النفسية؛ فميكروبات الأمعاء لا تقتصر وظيفتها على عملية الهضم فحسب، بل تساهم أيضًا في إنتاج ناقلات عصبية تشارك في التواصل بين الأمعاء والدماغ، مثل السيروتونين والدوبامين وحمض "غابا" (GABA).وخلص الباحثون في كوريا الجنوبية إلى أن الشوكولاتة الداكنة تمتلك القدرة على "إعادة تشكيل تنوع ووفرة البكتيريا المعوية"، ومن ثم "قد تسهم في تحسين الحالات العاطفية السلبية من خلال محور الأمعاء-الدماغ".