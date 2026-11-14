هل من رابط بين فقدان الأسنان والخرف؟

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كشفت دراسة يابانية عن ارتباط محتمل بين فقدان الأسنان وارتفاع خطر الإصابة بالخرف، بعد تحليل بيانات 47 ألفا و293 شخصا تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.وأظهرت الدراسة أن عدد الأسنان المتبقية قد يمثل مؤشرا على صحة الفم، ويرتبط باحتمال الإصابة بالخرف لدى كبار السن.وتابع الباحثون المشاركين لمدة تسعة أعوام، بين عامي 2013 و2022، لتقييم العلاقة بين عدد الأسنان والتدهور المعرفي.ونشرت الدراسة في دورية "جمعية المديرين الطبيين الأميركية"، وأظهرت نتائجها ارتفاع معدلات الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين يمتلكون عددا أقل من الأسنان.فقدان الأسنان والخرفيرى الباحثون أن عدد الأسنان المتبقية يعد مؤشرا على صحة الفم، بينما قد يعكس فقدانها تاريخا طويلا من التسوس وأمراض اللثة.وخلال فترة المتابعة، أصيب 8247 مشاركا بالخرف، بما يعادل 17.4 بالمئة من إجمالي المشاركين.وسجل الأشخاص الذين يمتلكون 20 سنا أو أكثر معدل إصابة بلغ 1.63 حالة لكل 100 شخص سنويا.وارتفع المعدل إلى 2.31 حالة لدى من يمتلكون بين 10 و19 سنا، وإلى 2.97 حالة لدى من لديهم بين سن واحدة وتسع أسنان.أما الأشخاص الذين فقدوا جميع أسنانهم، فسجلوا أعلى معدل للإصابة بالخرف، بواقع 4.34 حالة لكل 100 شخص سنويا.وظل الارتباط قائما بعد مراعاة عوامل مثل العمر والجنس والدخل.مقارنة بين مستويات الخطرمقارنة بالأشخاص الذين يمتلكون 20 سنا أو أكثر، ارتفع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 14 بالمئة لدى من يمتلكون بين 10 و19 سنا.وبلغت الزيادة 12 بالمئة لدى من لديهم بين سن واحدة وتسع أسنان، ووصلت إلى 27 بالمئة لدى الأشخاص الذين فقدوا أسنانهم بالكامل.واستخدم الباحثون مقياسا إحصائيا يعرف باسم "النسبة المنسوبة إلى السكان"، لتقدير الحصة المحتملة لكل عامل من حالات الخرف إذا افترض وجود علاقة سببية.وبلغت النسبة المقدرة لفقدان الأسنان 7.2 بالمئة، ليحتل المرتبة الثالثة بين عوامل الخطر التي شملتها الدراسة، بعد أعراض الاكتئاب بنسبة 10.5 بالمئة والعزلة الاجتماعية بنسبة 9.4 بالمئة.وعند تحليل النتائج بحسب الجنس، تصدر فقدان الأسنان عوامل الخطر المدروسة لدى الرجال بنسبة 12 بالمئة، مقابل 6.1 بالمئة لدى النساء.تفسيرات محتملةطرح الباحثون عدة تفسيرات محتملة للارتباط بين فقدان الأسنان وصحة الدماغ.ويتمثل التفسير الأول في أن فقدان الأسنان قد يضعف القدرة على المضغ، مما يؤثر في جودة التغذية ويرتبط بالتدهور المعرفي.أما التفسير الثاني، فيتعلق باحتمال ارتباط فقدان الأسنان بالعزلة الاجتماعية، التي تعد من عوامل خطر الإصابة بالخرف.ويشير تفسير ثالث إلى احتمال مساهمة التهابات الفم المزمنة في حدوث التهابات تؤثر في أجزاء أخرى من الجسم.ومع ذلك، لا تثبت الدراسة أن فقدان الأسنان يسبب الخرف مباشرة، أو أن الحفاظ عليها يمنع الإصابة به، إذ ترصد ارتباطا إحصائيا فقط.وأكد الباحثون الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم طبيعة العلاقة، وتحديد ما إذا كان تحسين صحة الفم يمكن أن يسهم في خفض خطر الإصابة بالخرف.