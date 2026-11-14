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صحة

هل يدمّر الكرياتين الكلى؟ دراسة تكشف الحقيقة

Lebanon 24
14-11-2026 | 06:30
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هل يدمّر الكرياتين الكلى؟ دراسة تكشف الحقيقة
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يُعدّ الكرياتين من أكثر المكملات الغذائية انتشارًا بين الرياضيين والراغبين في بناء العضلات، نظرًا لدوره في تعزيز القوة وتحسين الأداء البدني. لكن تناوله يوميًا يثير تساؤلات بشأن تأثيره في وظائف الكلى، خصوصًا مع احتمال ارتفاع بعض المؤشرات في تحاليل الدم لدى مستخدميه.
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وفي هذا الإطار، كشف تقرير نشره موقع "فيريويل هيلث" (Verywell Health) أن تناول الكرياتين بالجرعات الموصى بها لا يرتبط عادةً بأضرار في الكلى لدى البالغين الأصحاء، مشيرًا إلى أن معظم الدراسات العلمية لم تجد أدلة واضحة على تأثيره السلبي في وظائفها.

ماذا تقول الدراسات؟

بحسب التقرير، أظهرت مراجعة علمية حديثة أن الاستخدام اليومي للكرياتين لا يؤدي إلى تغيّرات ملحوظة في معدل الترشيح الكبيبي (GFR)، وهو أحد المؤشرات الأساسية لقياس كفاءة الكلى في تنقية الدم.

كذلك، بيّنت دراسة أُجريت على رياضيين أن تناول جرعات تصل إلى 0.3 غرام من الكرياتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا، لمدة 7 أيام، لم يتسبب بتغيّرات سلبية في مؤشرات الدم ووظائف الكبد والتمثيل الغذائي، أو نتائج فحوص البول.

ونقل التقرير عن الجمعية الدولية للتغذية الرياضية أن الأدلة العلمية المتاحة لا تثبت وجود أضرار صحية ناجمة عن الاستخدام القصير أو الطويل الأمد للكرياتين أحادي الهيدرات لدى الأشخاص الأصحاء، حتى في الدراسات التي تناولت جرعات مرتفعة وصلت إلى 30 غرامًا يوميًا على مدى فترات طويلة.

لماذا ترتفع مؤشرات الكلى لدى مستخدمي الكرياتين؟

تتمثل إحدى أبرز النقاط التي يثيرها التقرير في احتمال ارتفاع مستوى الكرياتينين في الدم لدى الأشخاص الذين يتناولون الكرياتين، وهو مؤشر يعتمد عليه الأطباء لتقييم وظائف الكلى.

ويعود ذلك إلى تحوّل جزء من الكرياتين داخل الجسم إلى مادة الكرياتينين، التي تتولى الكلى التخلص منها عبر البول.

وبالتالي، قد يؤدي تناول المكمل إلى ارتفاع هذا المؤشر من دون أن يكون ذلك دليلًا على تراجع فعلي في وظائف الكلى، ما قد يسبب التباسًا عند تفسير نتائج الفحوص الطبية.

كذلك، قد يؤثر الجمع بين مكملات الكرياتين ونظام غذائي غني بالبروتين في بعض المؤشرات المخبرية، ومنها نيتروجين اليوريا في الدم، الأمر الذي يستدعي تقييم النتائج ضمن الحالة الصحية العامة للشخص.

ماذا عن مرضى الكلى؟

رغم النتائج المطمئنة لدى الأشخاص الأصحاء، يحذّر التقرير من تعميمها على المصابين بأمراض الكلى أو الذين لديهم عوامل خطر تؤثر في وظائفها.

مع هذا، فإنَّ الأدلة العلمية المتاحة بشأن سلامة الكرياتين لدى هذه الفئات لا تزال محدودة، ما يستدعي استشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، مع متابعة وظائف الكلى عند الحاجة.

وقد يلجأ الأطباء إلى فحوص إضافية، مثل نسبة الألبومين إلى الكرياتينين في البول أو اختبارات أخرى لتقييم معدل الترشيح الكبيبي، بهدف التمييز بين الارتفاع المرتبط بالمكمل وأي خلل فعلي في وظائف الكلى.

في المحصلة، تشير الأدلة العلمية المتاحة إلى أن تناول الكرياتين بالجرعات المناسبة لا يشكل عادةً خطرًا على الكلى لدى معظم البالغين الأصحاء. لكن ارتفاع الكرياتينين في الدم لا ينبغي تجاهله أو اعتباره تلقائيًا نتيجة لاستخدام المكمل، إذ يبقى التقييم الطبي ضروريًا لتحديد أسبابه واستبعاد أي مشكلة صحية محتملة.
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