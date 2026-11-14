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صحة

الجبن القريش أم الموزاريلا.. أيهما أفضل لصحتك؟

Lebanon 24
14-11-2026 | 08:00
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الجبن القريش أم الموزاريلا.. أيهما أفضل لصحتك؟
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يُعد الجبن من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ولا سيما البروتين والكالسيوم، لكن اختيار النوع الأنسب قد يثير بعض التساؤلات، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يسعون إلى بناء العضلات أو ضبط أوزانهم أو اتباع نظام غذائي صحي.

وفي هذا السياق، كشف تقرير نشره موقع "فيريويل هيلث" عن اختلافات غذائية بين الجبن القريش (Cottage Cheese) وأصابع جبن الموزاريلا (String Cheese)، مشيراً إلى أن لكل منهما مزايا تجعله مناسباً لاحتياجات غذائية مختلفة.
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أيهما يحتوي على بروتين أكثر؟

يتفوق الجبن القريش على أصابع الموزاريلا من حيث كمية البروتين في الحصة الواحدة، إذ يحتوي نصف كوب من الجبن القريش قليل الدسم على نحو 12 غراماً من البروتين، مقارنة بنحو 7 غرامات في قطعة واحدة من الموزاريلا قليلة الدسم، تزن نحو 28 غراماً.

ويؤدي البروتين دوراً أساسياً في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة والحفاظ على صحة العظام والجلد، فضلاً عن مساهمته في تعزيز الشعور بالشبع، ما يجعله عنصراً مهماً في الأنظمة الغذائية الصحية.

أما من حيث السعرات الحرارية، فيوفر نصف كوب من الجبن القريش، الذي يحتوي على 2% من دهون الحليب، نحو 90 سعرة حرارية و2.5 غرام من الدهون، مقابل 85 سعرة حرارية و6 غرامات من الدهون في قطعة الموزاريلا قليلة الدسم.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الجبن القريش يوفر كمية أكبر من البروتين بسعرات حرارية متقاربة، مع محتوى أقل من الدهون، بما فيها الدهون المشبعة التي يرتبط الإفراط في استهلاكها بارتفاع الكوليسترول الضار وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الكالسيوم والصوديوم.. لمن الأفضلية؟

في المقابل، تتفوق أصابع الموزاريلا على الجبن القريش من حيث محتواها من الكالسيوم، إذ توفر القطعة الواحدة نحو 196 ملليغراماً، مقارنة بـ134 ملليغراماً في نصف كوب من الجبن القريش قليل الدسم.

ويُعد الكالسيوم ضرورياً للحفاظ على صحة العظام والأسنان، كما يؤدي دوراً مهماً في وظائف العضلات والأعصاب.

كذلك، تتميز الموزاريلا باحتوائها على كمية أقل من الصوديوم، إذ توفر القطعة الواحدة نحو 198 ملليغراماً، مقابل 338 ملليغراماً في نصف كوب من الجبن القريش.

وتكتسب هذه المقارنة أهمية خاصة لدى الأشخاص الذين يسعون إلى تقليل استهلاك الملح، نظراً إلى ارتباط الإفراط في تناول الصوديوم بارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وفي هذا الإطار، توصي جمعية القلب الأميركية بعدم تجاوز 2300 ملليغرام من الصوديوم يومياً، مع اعتبار 1500 ملليغرام هدفاً أفضل لمعظم البالغين.

أي نوع من الجبن يناسب نظامك الغذائي؟

يعتمد الاختيار بين الجبن القريش والموزاريلا على الاحتياجات الغذائية والأهداف الصحية لكل شخص.

فبالنسبة إلى الأشخاص الذين يسعون إلى زيادة استهلاك البروتين مع الحد من السعرات الحرارية والدهون، قد يكون الجبن القريش خياراً مناسباً، خصوصاً أنه يوفر كمية مرتفعة نسبياً من البروتين، ما يساعد على دعم صحة العضلات وتعزيز الشعور بالشبع.

أما الأشخاص الذين يرغبون في زيادة استهلاك الكالسيوم أو تقليل الصوديوم، فقد يجدون في أصابع الموزاريلا خياراً أكثر ملاءمة، فضلاً عن سهولة تناولها كوجبة خفيفة خارج المنزل.

ومع ذلك، تختلف القيم الغذائية بين المنتجات تبعاً لنسبة الدهون والعلامة التجارية وطريقة التصنيع، ما يستدعي مراجعة الملصقات الغذائية قبل اختيار أي منها.

وبناءً على هذه المقارنة، يتفوق الجبن القريش من حيث كمية البروتين وانخفاض الدهون، فيما تتميز أصابع الموزاريلا بمحتواها الأعلى من الكالسيوم والأقل من الصوديوم. وبالتالي، لا يمكن اعتبار أحد النوعين أفضل صحياً بصورة مطلقة، إذ يبقى الاختيار مرتبطاً بالاحتياجات الغذائية لكل شخص.
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