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صحة

دراسة تحذّر: فقدان الأسنان قد يهدد صحة الدماغ ويرفع خطر الخرف

Lebanon 24
15-11-2026 | 13:18
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لا تقتصر أهمية العناية بالأسنان على الوقاية من التسوس وأمراض اللثة، بل قد تمتد إلى حماية صحة الدماغ، إذ كشفت دراسة حديثة عن ارتباط بين فقدان الأسنان وارتفاع احتمالات الإصابة بالخرف.

وبحسب تقرير نشره موقع "ساينس أليرت"، أظهرت دراسة في مجلة "Journal of the American Medical Directors Association" أن ضعف صحة الفم قد يكون أحد عوامل الخطر المرتبطة بالتدهور المعرفي.

دراسة شملت أكثر من 47 ألف شخص

حلل باحثون في اليابان بيانات 47,293 شخصًا تجاوزوا 65 عامًا، وتابعوا حالتهم الصحية بين عامَي 2013 و2022. وخلال هذه الفترة، أصيب 8247 مشاركًا بالخرف، بنسبة بلغت 17.4%.

واعتمد الباحثون عدد الأسنان المتبقية مؤشرًا لصحة الفم، باعتبار أن فقدانها قد يعكس تاريخًا من التسوس المتقدم وأمراض اللثة.

كلما قلّ عدد الأسنان ارتفع الخطر

أظهرت النتائج أن معدل الإصابة بالخرف بلغ 1.63 حالة لكل 100 شخص سنويًا لدى من لديهم 20 سنًا أو أكثر، و2.31 حالة لدى من يمتلكون 10 إلى 19 سنًا، و2.97 حالة لدى من بقي لديهم سن واحدة إلى 9 أسنان.

أما الذين فقدوا جميع أسنانهم، فسجلوا أعلى معدل، بلغ 4.34 حالات لكل 100 شخص سنويًا.

وبعد مراعاة العمر والجنس والدخل، تبين أن خطر الإصابة بالخرف يرتفع بنسبة 14% لدى من لديهم 10 إلى 19 سنًا، و12% لدى من لديهم أقل من 10 أسنان، فيما تصل الزيادة إلى 27% لدى فاقدي جميع أسنانهم، مقارنة بمن لديهم 20 سنًا أو أكثر.

فقدان الأسنان بين عوامل الخطر

قارن الباحثون النتائج بعوامل الخطر القابلة للتعديل الواردة في تقرير لجنة "لانسيت" لعام 2024، فبلغت النسبة المنسوبة إلى فقدان الأسنان 7.2%، ليأتي في المرتبة الثالثة بعد أعراض الاكتئاب بنسبة 10.5% والعزلة الاجتماعية بنسبة 9.4%.

واختلفت النتائج بحسب الجنس، إذ تصدر فقدان الأسنان عوامل الخطر لدى الرجال بنسبة 12%، بينما حل رابعًا لدى النساء بنسبة 6.1%.

كيف يؤثر فقدان الأسنان في الدماغ؟

يرجح الباحثون أن صعوبة المضغ وتناول الطعام قد تؤدي إلى سوء التغذية، بما يؤثر في الوظائف الإدراكية. كذلك، قد يرتبط فقدان الأسنان بالعزلة الاجتماعية والالتهابات التي تصيب الفم، والتي يمكن أن تسهم في حدوث التهابات عامة في الجسم وتؤثر في صحة الدماغ.

لكن الدراسة لا تثبت أن فقدان الأسنان يسبب الخرف مباشرة، كما أن اعتمادها على بيانات أبلغ عنها المشاركون بأنفسهم قد يعرّض بعض النتائج للأخطاء والتحيز.

العناية بالفم جزء من الوقاية

تسلط النتائج الضوء على أهمية صحة الفم والأسنان، ليس فقط لتجنب أمراضها، بل باعتبارها عاملًا محتملًا في الحفاظ على القدرات الإدراكية.

ودعا الباحثون إلى إدراج العناية بصحة الفم ضمن استراتيجيات الوقاية من الخرف، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد طبيعة العلاقة بين فقدان الأسنان والتدهور المعرفي.

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