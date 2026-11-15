4 خرافات شائعة عن الطقس البارد.. ما حقيقتها علمياً؟

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مع حلول فصل الشتاء، تنتشر نصائح ومعتقدات شائعة حول تأثير البرد في الجسم وسبل الوقاية منه، إلا أن بعضها لا يستند إلى أسس علمية، رغم تداولها على نطاق واسع.وفي هذا الإطار، استعرض موقع "هيلث لاين" 4 خرافات مرتبطة بالطقس البارد، كاشفًا الحقائق العلمية وراءها:يعتقد البعض أن الرأس يفقد النسبة الأكبر من حرارة الجسم، لكن فقدان الحرارة يحدث عبر مختلف أجزاء الجسم المكشوفة للبرد، ولا يقتصر على الرأس. لذلك، لا تكفي القبعة وحدها للحماية، بل يجب تغطية جميع المناطق المعرضة للهواء البارد.رغم أن تناول المشروبات الساخنة يمنح شعورًا بالدفء والراحة، فإنه لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجسم الداخلية، ما يجعل تأثيرها مرتبطًا بالإحساس بالدفء أكثر من كونها وسيلة سريعة لتدفئة الجسم.لا تتسبب درجات الحرارة المنخفضة مباشرة بنزلات البرد والإنفلونزا، إذ تنتج هذه الأمراض عن الإصابة بالفيروسات. لكن البقاء لفترات أطول في الأماكن المغلقة، مع ضعف التهوية والاختلاط، يزيد فرص انتقال العدوى.لا يحول الطقس البارد أو الغائم دون وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الجلد، ما يعني أن خطر حروق الشمس يبقى قائمًا. ويزداد هذا الخطر في المناطق المرتفعة وأثناء ممارسة الأنشطة الثلجية، إذ تعكس الثلوج ما يصل إلى 80% من الأشعة فوق البنفسجية.