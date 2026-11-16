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صحة

سكر شائع قد يساعد خلايا السرطان على الانتشار

Lebanon 24
16-11-2026 | 00:25
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كشفت دراسة حديثة عن دور غير متوقع للفركتوز، وهو سكر شائع يوجد طبيعياً في الفاكهة والعسل ويدخل أيضاً في تركيب العديد من الأطعمة والمشروبات المُحلاة، في تعزيز انتشار سرطان المبيض العدواني.

إذ إن بعض الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي تفرز الفركتوز، الذي يعمل بدوره كإشارة تدفع الخلايا السرطانية المجاورة إلى الانفصال عن الورم الأصلي والانتشار إلى مناطق أخرى، وفق نتائج الدراسة المنشورة في دورية Nature Aging.
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الخلايا الناجية من العلاج تظل مؤثرة
ولطالما ركز الباحثون على الخلايا السرطانية النشطة والمنقسمة، لكن الدراسة الجديدة أشارت إلى أن الخلايا التي تنجو من العلاج الكيميائي قد تستمر في التأثير على المرض حتى بعد توقفها عن التكاثر.

من جهته، قال الدكتور إيدان كول، الباحث الأول في الدراسة من مختبر الدكتورة كاثرين إيرد بمعهد ويستار، إن بعض هذه الخلايا "لا تنقسم بعد الآن، لكنها تظل نشطة بيولوجياً"، إذ تواصل إطلاق جزيئات تؤثر في الخلايا المحيطة بها، حسب موقع Science Daily.

كما لفتت الدراسة إلى أن الفركتوز قد يكون أحد هذه الجزيئات التي تعمل كوسيط لنقل الإشارات بين الخلايا السرطانية.
لماذا يمثل انتشار سرطان المبيض تحدياً خطيراً؟
ويتلقى معظم مرضى سرطان المبيض علاجاً كيميائياً قائماً على مركبات البلاتين، التي تستهدف الحمض النووي للخلايا السرطانية وتحد من قدرتها على التكاثر. ورغم أن العديد من المرضى يستجيبون للعلاج في البداية، فإن المرض يعود في معظم الحالات لاحقاً.

فيما يعد انتشار السرطان داخل تجويف البطن، أو ما يعرف بالنقائل، من أخطر مضاعفات المرض، إذ أشارت الدراسة إلى أنه مسؤول عن نحو 90% من وفيات سرطان المبيض.

لهذا السبب يركز الباحثون على فهم الآليات التي تسمح للخلايا السرطانية بمغادرة موقعها الأصلي وتكوين أورام جديدة.

تجربة كشفت دور المواد التي تطلقها الخلايا الناجية
واستندت الدراسة إلى ملاحظات سابقة تفيد بأن الخلايا السرطانية الناجية من العلاج الكيميائي يمكن أن تسهم في عودة المرض حتى بعد توقفها عن الانقسام.

وللتحقق من ذلك، صمم الباحثون تجربة فصلوا فيها الخلايا الناجية عن المواد التي تفرزها.

فيما أظهرت النتائج أن هذه المواد وحدها، من دون وجود الخلايا نفسها، كانت كافية لزيادة انتشار السرطان بصورة ملحوظة في نماذج ما قبل سريرية، ما دفع الفريق إلى البحث عن العنصر المسؤول عن هذا التأثير.

الفركتوز.. أكثر من مجرد مصدر للطاقة
وبعد تحليل المواد المفرزة، توصل الباحثون إلى أن الفركتوز هو العامل الرئيسي الذي يحفز انتشار الخلايا السرطانية.

والفركتوز سكر طبيعي يوجد في الفاكهة والعسل، كما يدخل في تركيب سكر المائدة وشراب الذرة عالي الفركتوز المستخدم على نطاق واسع في المشروبات الغازية والأغذية المصنعة.

غير أن الدراسة أشارت إلى أن دوره لا يقتصر على تزويد الخلايا بالطاقة، بل يمكن أن يعمل أيضاً كناقل كيميائي يحفز الخلايا السرطانية المجاورة على اكتساب قدرة أكبر على الانتشار.

استهلاك مرتفع للفركتوز يثير المخاوف
كما بينت التجارب ما قبل السريرية أن تناول كميات كبيرة من الفركتوز، تعادل ما قد يوجد في بعض المشروبات السكرية، يمكن أن يعزز الإشارات المرتبطة بانتشار السرطان حتى في غياب العلاج الكيميائي.

ورغم أن هذه النتائج لم تُختبر بعد على البشر، فإنها تفتح الباب أمام مزيد من الدراسات لفهم العلاقة المحتملة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر وسلوك الأورام السرطانية.

ما علاقة الكوليسترول بانتشار السرطان؟
ولفهم الآلية البيولوجية وراء تأثير الفركتوز، استخدم الفريق مجموعة من التقنيات المتقدمة، من بينها فحوص تعتمد على تقنية CRISPR لدراسة الجينات المرتبطة بالمرض.

في حين كشفت النتائج أن الفركتوز يثبط إنتاج الكوليسترول داخل الخلايا السرطانية المجاورة. ورغم أن الكوليسترول يرتبط عادة بأمراض القلب، فإنه يؤدي وظائف أساسية داخل الخلايا، إذ يدخل في بناء الأغشية الخلوية ويساعد على تنظيم تفاعل الخلية مع محيطها.

إضعاف "الغراء البيولوجي" بين الخلايا
كما تبين أن الكوليسترول يسهم في الحفاظ على الروابط التي تبقي الخلايا السرطانية متماسكة مع بعضها البعض، وهي روابط وصفها الباحثون بأنها أشبه بـ"الغراء البيولوجي".

وعندما يقلل الفركتوز من إنتاج الكوليسترول، تضعف هذه الروابط، ما يجعل الخلايا السرطانية أكثر قدرة على الانفصال عن الورم الأصلي والهجرة إلى مواقع أخرى في الجسم. ف

فيما رأى الفريق أن هذه الآلية قد تفسر كيف يمكن لأحد المكونات الغذائية الشائعة أن يؤثر في إحدى أخطر خصائص السرطان، وهي القدرة على الانتشار.

عقاقير الستاتين تحت المجهر
كما دفعت هذه النتائج الباحثين إلى دراسة تأثير عقاقير الستاتين، وهي أدوية تُستخدم على نطاق واسع لخفض مستويات الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأظهرت التجارب أن هذه الأدوية يمكنها أيضاً إضعاف الروابط بين الخلايا السرطانية، ما قد يسهل انفصالها وانتشارها.

مع ذلك، شدد الباحثون على أن هذه النتائج ما تزال محصورة في الدراسات ما قبل السريرية، ولم تُختبر بعد لدى البشر.

كما أكدوا أن المرضى يجب ألا يتوقفوا عن تناول أدوية الستاتين الموصوفة لهم بناء على هذه النتائج، في انتظار دراسات إضافية توضح التأثير المحتمل لهذه العقاقير على فعالية العلاج الكيميائي.

هل يقتصر التأثير على سرطان المبيض؟
ورغم أن الدراسة ركزت على سرطان المبيض، فإن الفريق رجح أن الآلية البيولوجية نفسها قد تكون موجودة في أنواع أخرى من السرطان التي تنتشر داخل البطن أو الجذع.

كما أشار إلى أن سرطانات مثل البنكرياس والقولون والكبد قد تستفيد من الآلية ذاتها إذا كان الفركتوز يؤثر في تماسك الخلايا السرطانية بالطريقة نفسها.

لذلك، قد تتجاوز أهمية هذا الاكتشاف حدود سرطان المبيض لتشمل فهماً أوسع لكيفية انتشار أنواع مختلفة من الأورام السرطانية.
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