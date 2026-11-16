سكر شائع قد يساعد خلايا السرطان على الانتشار

كشفت دراسة حديثة عن دور غير متوقع للفركتوز، وهو سكر شائع يوجد طبيعياً في الفاكهة والعسل ويدخل أيضاً في تركيب العديد من الأطعمة والمشروبات المُحلاة، في تعزيز انتشار سرطان المبيض العدواني.



إذ إن بعض الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي تفرز الفركتوز، الذي يعمل بدوره كإشارة تدفع الخلايا السرطانية المجاورة إلى الانفصال عن الورم الأصلي والانتشار إلى مناطق أخرى، وفق نتائج الدراسة المنشورة في دورية Nature Aging.

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الخلايا الناجية من العلاج تظل مؤثرة

ولطالما ركز الباحثون على الخلايا السرطانية النشطة والمنقسمة، لكن الدراسة الجديدة أشارت إلى أن الخلايا التي تنجو من العلاج الكيميائي قد تستمر في التأثير على المرض حتى بعد توقفها عن التكاثر.



، قال الدكتور إيدان كول، الباحث الأول في الدراسة من مختبر الدكتورة كاثرين إيرد بمعهد ويستار، إن بعض هذه الخلايا "لا تنقسم بعد الآن، لكنها تظل نشطة بيولوجياً"، إذ تواصل إطلاق جزيئات تؤثر في الخلايا المحيطة بها، حسب موقع Science Daily.



كما لفتت الدراسة إلى أن الفركتوز قد يكون أحد هذه الجزيئات التي تعمل كوسيط لنقل الإشارات بين الخلايا السرطانية.