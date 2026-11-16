لا يرتبط تناول البيض بانتظام بارتفاع ملحوظ في ضغط لدى معظم البالغين الأصحاء، بل يوفر مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.ومع ذلك، قد يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض القلب أو ارتفاع أو إلى الانتباه إلى الكميات التي يتناولونها.تحتوي البيضة الكبيرة على نحو 60 ملليغراماً من الصوديوم، وهي كمية منخفضة مقارنة بالحد اليومي الموصى به.

وبحسب موقع " "، أظهرت مراجعة علمية نُشرت عام 2020، وشملت 15 دراسة، أن تناول بيضة واحدة يومياً لا يُحدث تغيراً ملحوظاً في ضغط الدم الانقباضي أو الانبساطي، كما لم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بتناول بيضة واحدة أو أقل أسبوعياً.وتسمح توصيات جمعية القلب الأميركية بتناول بيضة واحدة يومياً ضمن نظام غذائي صحي للقلب لدى معظم البالغين الأصحاء.يوفر البيض البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم مستويات الصوديوم، والمغنيسيوم الذي يسهم في استرخاء الأوعية الدموية، فضلاً عن البروتين الذي يعزز الشعور بالشبع ويساعد في التحكم بالوزن.وتحتوي البيضة الكبيرة على نحو 200 ملليغرام من الكوليسترول، يتركز معظمه في الصفار. لذلك، قد يحتاج المصابون بأمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول الضار أو السكري من النوع الثاني إلى مراقبة استهلاكهم منه، وفقاً لحالتهم الصحية وتوصيات الطبيب.ولا تقتصر العوامل المؤثرة في ضغط الدم على البيض نفسه، بل تشمل أيضاً طريقة تحضيره والأطعمة التي يُقدم معها. فإضافة الملح والزبدة، أو تناوله مع اللحوم المصنعة والأجبان الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة، قد يؤثر سلباً في صحة القلب.