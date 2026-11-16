



وشملت المراجعة، التي أجراها باحثون من جامعة كيرتين في ونُشرت في مجلة eClinicalMedicine، بيانات نحو 2.8 مليون شخص، وأظهرت أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 31% مقارنة بمن لم يدخنوا مطلقاً.

Advertisement

كما ارتفع خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 40%، والخرف الوعائي بنسبة 52% لدى المدخنين. كشفت مراجعة علمية واسعة أن خطر الإصابة بالخرف يرتفع مع زيادة عدد السجائر التي يدخنها الشخص يومياً، مشيرة إلى أن الإقلاع عن التدخين قد يساعد في تقليل احتمالات الإصابة بالمرض.وشملت المراجعة، التي أجراها باحثون من جامعة كيرتين في ونُشرت في مجلة eClinicalMedicine، بيانات نحو 2.8 مليون شخص، وأظهرت أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 31% مقارنة بمن لم يدخنوا مطلقاً.كما ارتفع خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 40%، والخرف الوعائي بنسبة 52% لدى المدخنين.

ورصد الباحثون علاقة بين عدد السجائر المستهلكة يومياً واحتمالات الإصابة بالخرف؛ إذ يرتفع الخطر بنسبة 16% لدى من يدخنون 10 سجائر يومياً، ويصل إلى 34% لدى من يدخنون 20 سيجارة، مقارنة بغير المدخنين.



وأشار الباحث ماريو سيرفو إلى أن النتائج تؤكد أهمية الانتباه إلى تأثير التدخين على صحة الدماغ، إلى جانب أضراره المعروفة على القلب والرئتين وزيادة احتمالات الإصابة بالسرطان.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين لا يواجهون خطراً مرتفعاً للإصابة بالخرف مقارنة بمن لم يدخنوا مطلقاً، كما أن احتمالات إصابتهم أقل من الأشخاص الذين يواصلون التدخين.



ومع ذلك، أوضح الباحثون أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين التدخين والخرف، لكنها تعزز الأدلة التي تشير إلى فوائد الإقلاع عن التبغ.

ودعت بلوسوم ستيفان، المشاركة في إعداد الدراسة، إلى توسيع حملات التوعية بمخاطر التدخين لتشمل تأثيره على صحة الدماغ والقدرات الإدراكية، واقترح الباحثون إدراج تحذيرات تتعلق بهذه المخاطر على علب السجائر.



كما أوصوا بإجراء مزيد من الدراسات لتحديد تأثير توقيت الإقلاع عن التدخين ومدة التوقف عنه على احتمالات الإصابة بالخرف. (إرم نيوز)