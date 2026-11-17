قد لا تقتصر تأثيرات بعض الأدوية المستخدمة لعلاج السمنة والسكري من النوع الثاني على خفض الوزن وتنظيم مستوى السكر في ، إذ تشير أبحاث متزايدة إلى احتمال تأثيرها أيضاً في صحة الدماغ والقدرات الإدراكية، بما فيها الذاكرة والتفكير.

وبحسب مراجعة علمية أجراها باحثون من جامعتي غوتنبرغ السويدية وكوبنهاغن الدنماركية، ونُشرت نتائجها في مجلة "Science"، فإن الأدوية المعروفة باسم "GLP-1"، ومنها سيماغلوتايد المستخدم في "أوزمبيك" وتيرزيباتايد المستخدم في "مونجارو"، قد تؤثر في عمليات بيولوجية مرتبطة بوظائف الدماغ.

وأظهرت دراسات أجريت على الحيوانات أن هذه الأدوية يمكن أن تؤثر في التعلم والذاكرة، فيما قدمت الأبحاث البشرية نتائج أقل وضوحاً. فقد ربطت تحليلات للسجلات الصحية بين استخدام أدوية "GLP-1" وانخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى مرضى من النوع الثاني، لكن هذه النتائج لا تثبت أن الأدوية نفسها هي التي أدت إلى هذا الانخفاض.

في المقابل، لم تُظهر تجربتان سريريتان واسعتان، هما "EVOKE" و"EVOKE+"، أن دواء سيماغلوتايد يبطئ تطور المراحل المبكرة من مرض ألزهايمر، رغم تأثيره في عدد من المؤشرات البيولوجية المرتبطة بالمرض.

فائدة محتملة قبل ظهور المشكلات الإدراكية

ورغم هذه النتائج، يرى الباحثون أن الأدوية قد تحمل فوائد معرفية لفئات معينة، ولا سيما الأشخاص الذين يعانون السمنة أو السكري من النوع الثاني، إذ قد يواجه هؤلاء صعوبات في الانتباه والتخطيط وسرعة معالجة المعلومات.

وترتبط هذه المشكلات أحياناً بالصحة الأيضية ووظائف الأوعية الدموية، ما يعني أنها قد تستجيب للعلاج بصورة مختلفة عن التغيرات الناتجة من مرض ألزهايمر. ومن هذا المنطلق، قد يساعد تحسين ضبط السكر والتمثيل الغذائي وصحة الأوعية الدموية في الحفاظ على القدرات الذهنية، حتى لو لم تتمكن الأدوية من إبطاء مرض تنكسي عصبي قائم.

وقالت الباحثة الرئيسية في المراجعة، ستينا بورشرز، إن المطلوب هو معرفة ما إذا كان بدء العلاج في مرحلة مبكرة، قبل ترسخ المشكلات الإدراكية، يمكن أن يساعد المصابين بالسمنة أو السكري في الحفاظ على قدراتهم الذهنية، إضافة إلى تحديد المرضى الأكثر استفادة منه.

آلية التأثير لا تزال غير واضحة

ولا يزال العلماء يبحثون في الطريقة التي يمكن أن تؤثر بها هذه الأدوية في الدماغ، إذ قد تكون النتائج المحتملة مرتبطة بتحسن الصحة الأيضية، أو بتأثير مباشر للأدوية داخل الدماغ، أو بمزيج من العاملين.

ويرى الباحث المشارك في الدراسة كريستوفر كليمنسن أن فهم هذه الآليات قد يفتح المجال أمام تطوير علاجات تستهدف الحفاظ على الذاكرة والقدرات الإدراكية، مستفيدة من التقدم في أدوية علاج السمنة.

ودعا الباحثون إلى إجراء تجارب سريرية تتابع الذاكرة والانتباه وسائر الوظائف الإدراكية لدى المرضى منذ بدء العلاج، ومراقبة تطورها مع الوقت، لتحديد ما إذا كانت أدوية "GLP-1" تحمي وظائف الدماغ فعلياً والفئات التي يمكن أن تستفيد منها.

لكن المراجعة لفتت أيضاً إلى ضرورة الانتباه إلى الآثار المحتملة للعلاج، خصوصاً لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعفاً جسدياً، إذ إن خسارة الوزن السريعة قد تؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية وتراجع القدرة البدنية، بما قد يقلل من أي فوائد صحية محتملة.