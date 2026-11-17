قد لا يكون الوقت الذي يمضيه الأطفال أمام الشاشات ضاراً بالضرورة بقدراتهم الذهنية، إذ ربطت دراسة فنلندية استمرت ثماني سنوات بين زيادة استخدام الأجهزة الرقمية خلال الطفولة وتحسّن بعض مهارات المعالجة الإدراكية في مرحلة المراهقة، في نتائج تتحدى الاعتقاد الشائع بأن قضاء وقت أطول أمام الشاشات يؤثر سلباً في نمو الدماغ.

وتشير الدراسة، التي نشر موقع "ساينس " نتائجها، إلى أن طبيعة الأنشطة التي يمارسها الأطفال عبر الأجهزة قد تكون أكثر أهمية من عدد الساعات التي يقضونها أمامها، خصوصاً عندما تتضمن هذه الأنشطة التعلم والإبداع وحل المشكلات والتفكير النشط.

وشملت الدراسة 260 مشاركاً، بينهم 124 فتاة و136 فتى، بلغ متوسط أعمارهم نحو 15.8 عاماً عند تقييم قدراتهم الإدراكية. وتابع الباحثون أنماط النشاط البدني والجلوس واستخدام الشاشات لديهم على مدى ثماني سنوات، ضمن مشروع بحثي فنلندي يُعرف باسم "PANIC".

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين أمضوا وقتاً أطول أمام الشاشات خلال سنوات الطفولة سجلوا أداء أفضل في اختبارات المعالجة الإدراكية خلال المراهقة. وتشمل هذه القدرات استقبال المعلومات والانتباه وتذكر التفاصيل والتعلم واستخدام المعلومات لحل المشكلات.

وقال الباحث في جامعة يوفاسكولا الفنلندية، يالانكو، إن النتائج تشير إلى أن استخدام الشاشات يمكن أن يدعم القدرات الإدراكية لدى الأطفال والمراهقين، مشدداً على أهمية طبيعة المحتوى والأنشطة التي يمارسونها، وداعياً الأهل والمعلمين إلى تشجيع الاستخدام الذي يعزز التفكير النشط والإبداع والتعلم.

وأضاف أن التعامل مع وقت الشاشة على أنه ضار بصورة مطلقة ليس مناسباً، بل ينبغي إيجاد توازن بين استخدام الأجهزة الرقمية والنشاط البدني والأنشطة التي تحفّز القدرات الذهنية.

ولم تقتصر النتائج على استخدام الشاشات، إذ رصد الباحثون اختلافات بين الفتيات والفتيان في العلاقة بين النشاط البدني والذاكرة العاملة، وهي القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات مؤقتاً واستخدامها أثناء تنفيذ المهام.

فقد ارتبطت ممارسة الفتيات مزيداً من الأنشطة البدنية الخفيفة منذ الطفولة بتحسّن الذاكرة العاملة في مرحلة المراهقة، في حين ارتبطت مشاركة الفتيان بصورة أكبر في الأنشطة البدنية الموجّهة أو المنظمة بنتائج أفضل في هذا المجال.

وفي المقابل، أظهرت إجابات المشاركين أن المراهقين الذين أفادوا بقضاء وقت أقل في النشاط البدني غير الخاضع للإشراف حققوا أداء أفضل في بعض اختبارات المعالجة الإدراكية. لكن القياسات الموضوعية التي جُمعت بواسطة أجهزة قابلة للارتداء، وراقبت الحركة ومعدل ضربات القلب، لم تكشف عن ارتباط بين إجمالي النشاط البدني أو الوقت الخامل والأداء الإدراكي.

وأوضح الباحثون أن أجهزة الاستشعار تقيس الحركة، لكنها لا تكشف طبيعة النشاط الذي يمارسه الشخص، فلا يمكنها التمييز بين الجلوس أثناء الدراسة أو حل مسألة معقدة أو مجرد الراحة.

واعتمد الفريق في تقييم القدرات الذهنية على اختبارات "CogState" المحوسبة، التي تقيس التعلم والانتباه والذاكرة العاملة، إلى جانب استبيانات وأجهزة قابلة للارتداء لمتابعة النشاط البدني والسلوك الخامل.

ومع ذلك، شدد الباحثون على أن النتائج تكشف عن ارتباطات إحصائية ولا تثبت علاقة سببية. فهي لا تعني أن زيادة وقت استخدام الشاشات ستؤدي بالضرورة إلى تحسين قدرات الأطفال الذهنية، كما لا تثبت أن تقليل بعض أنواع النشاط البدني يحقق فوائد إدراكية.

ودعا الفريق إلى إجراء دراسات تدخلية إضافية لتحديد طبيعة هذه العلاقات، وفهم الاختلافات بين الفتيات والفتيان، ومعرفة تأثير مستويات النشاط البدني المختلفة على تطور القدرات الإدراكية.

ونُشرت الدراسة في مجلة "Pediatric Exercise Science"، وهي تطرح مقاربة أكثر تفصيلاً للنقاش المتعلق باستخدام الأطفال للأجهزة الرقمية، تقوم على التمييز بين أنواع الأنشطة التي يمارسونها، بدلاً من اعتبار كل وقت أمام الشاشة متشابهاً في تأثيره.