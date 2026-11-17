قد تحمل الطريقة التي يروي بها الأشخاص تجاربهم الشخصية مؤشرات على سمات نفسية مرتبطة بالسيكوباتية، لكن هذه المؤشرات لا تتطابق بالضرورة مع الصورة النمطية للشخص البارد والخالي من المشاعر. هذا ما خلصت إليه دراسة جديدة حللت مئات الروايات الشخصية، وكشفت اختلافات لافتة في المفردات التي يستخدمها الأشخاص تبعاً للسمات التي تظهر لديهم.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة ميسيسيبي الأميركية، ونُشرت نتائجها في مجلة "Personality and Individual Differences"، حيث حلّل الفريق 450 قصة شخصية، بحثاً عن صلات بين اختيار الكلمات وثلاثة أبعاد رئيسية مرتبطة بالسيكوباتية: الجرأة، والقسوة، وضعف ضبط الاندفاع.

وشارك في البحث طلاب جامعيون وأشخاص أفادوا بأنهم سبق أن سُجنوا. وطُلب من المشاركين الكتابة عن محطات مهمة في حياتهم، بما في ذلك أفضل وأسوأ التجارب التي مروا بها، والأحداث التي شكّلت نقاط تحول في مساراتهم. وبعد ذلك، أجابوا عن استبيان لقياس السمات السيكوباتية لديهم، فيما استخدم الباحثون برامج متخصصة لتحليل المفردات والأنماط اللغوية في إجاباتهم.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين سجلوا مستويات أعلى في سمة ضعف ضبط الاندفاع استخدموا كلمات سلبية بصورة أكبر، وكانوا أقل ميلاً إلى ذكر الأصدقاء أو استخدام مفردات ترتبط بالمشاعر الإيجابية والإنجاز الشخصي.

أما النتائج المتعلقة بسمة القسوة، فجاءت على نحو غير متوقع؛ إذ مال الأشخاص الذين سجلوا مستويات أعلى فيها إلى استخدام لغة أكثر إيجابية، ومفردات مرتبطة بالإنجاز والمكافآت، مع تراجع الكلمات التي تعبّر عن المشاعر السلبية.

وفي المقابل، ارتبطت سمة الجرأة باستخدام عدد أقل من الكلمات المرتبطة بالقلق، مثل الخوف والقلق والهلع، إلى جانب إشارات أقل إلى الأمراض النفسية في الروايات الشخصية.

وقالت الباحثة المشاركة لورا دريسلين، الأستاذة المساعدة في علم النفس بجامعة ميسيسيبي، إن القصص التي يرويها الأشخاص عن حياتهم تحمل دلالات تتصل بالطريقة التي يفهمون بها تجاربهم ويكوّنون من خلالها رؤيتهم للعالم وصورتهم عن أنفسهم.

، أوضح الباحث كاي ، وهو طالب دكتوراه في علم النفس، أن الهدف من الدراسة ليس تشخيص السيكوباتية من خلال اللغة، بل إظهار أن السمات المرتبطة بها قد تنعكس في سلوكيات يومية، حتى في تفاصيل مثل اختيار الكلمات وطريقة الحديث عن التجارب.

ولفت الباحثون إلى أن العلاقة بين السمات النفسية واللغة تختلف أيضاً بحسب الموضوع الذي يتحدث عنه الشخص؛ فطريقة وصف تجربة صعبة قد تختلف عن طريقة سرد نجاح شخصي. وهذا يعني أن التواصل لا يتخذ نمطاً واحداً ثابتاً لدى الأشخاص الذين تظهر لديهم هذه السمات.

وتتحدى النتائج الاعتقاد الشائع بأن السيكوباتية تعني نمطاً واحداً من السلوك أو التعبير العاطفي. فوفق النموذج الثلاثي الذي اعتمده الباحثون، تتوزع السمات على أبعاد مختلفة: الجرأة التي ترتبط بالثقة وانخفاض الخوف، والقسوة التي تتصل بضعف التعاطف وعدم الاكتراث بمشاعر الآخرين، وضعف ضبط الاندفاع الذي يرتبط بصعوبة السلوك والاندفاعات.

ويشير الباحثون إلى أن هذه السمات لا تقتصر على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم، بل يمكن دراسة مستوياتها لدى أفراد من عامة السكان، بمن فيهم الطلاب والمهنيون، من دون أن يعني ذلك تصنيفهم تلقائياً على أنهم "سيكوباتيون".

وتكتسب هذه المقاربة أهمية إضافية لأن الأبحاث ربطت بعض أبعاد السيكوباتية بمخرجات خطيرة، من بينها السلوك الإجرامي وتكرار ارتكاب الجرائم والعنف في العلاقات الحميمة. ويرى الباحثون أن دراسة كل سمة بصورة منفصلة قد تساعد على فهم العوامل المرتبطة بهذه المخاطر، وتطوير تدخلات أكثر استهدافاً لمعالجة السلوكيات الإشكالية أو الحد من تطورها.

وشدد الفريق على أن تحليل اللغة لا يشكل أداة تشخيصية، بل وسيلة بحثية لفهم كيفية انعكاس السمات الشخصية على التواصل والتجارب اليومية، بعيداً المبسطة التي رسختها الأعمال السينمائية والثقافة الشعبية.