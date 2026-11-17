لا يقتصر الاهتمام بالتغذية لدى المصابين بالسكري على الوجبات الرئيسية، بل يشمل أيضاً ما يتناولونه بين الوجبات، إذ يمكن لاختيار وجبات خفيفة غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية أن يساعد على إبطاء الهضم والحد من الارتفاع السريع لمستويات السكر في ، فضلاً عن تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول.

وفي تقرير نشره موقع "Verywell Health"، عرضت اختصاصية التغذية سارة أنزلوفار عشرة خيارات غنية بالبروتين يمكن إدخالها إلى ، مع الإشارة إلى أهمية الانتباه إلى المكونات والكميات وطريقة التحضير.

1- فول الإدامامي المحمّص

يحتوي ثلث كوب من فول الإدامامي المحمّص على نحو 14 غراماً من البروتين و5 غرامات من الألياف. ويساعد الجمع بين هذين العنصرين على إبطاء عملية الهضم، ما يجعله خياراً مناسباً كوجبة خفيفة، ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته إلى خليط المكسرات.

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2- الحمص المحمّص

توفر أونصة واحدة من الحمص المحمّص نحو 6 غرامات من البروتين، إلى جانب الألياف. ويمكن تحضيره بإضافة كمية قليلة من الزيت والتوابل ثم تحميصه في الفرن، كما تتوافر منه نكهات مالحة وحلوة في الأسواق.

3- جبنة القريشة

يحتوي نصف كوب من جبنة القريشة على نحو 10 إلى 14 غراماً من البروتين، فيما توفر النسخة قليلة الدسم نحو 5 غرامات فقط من الكربوهيدرات. ويمكن تناولها مع الطماطم والخيار والأعشاب، أو مع الفاكهة والقرفة، كما يمكن تقديمها مع البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة.

4- أصابع الجبن

توفر قطعة واحدة من الجبن المخصص للتناول على شكل أصابع نحو 6 إلى 7 غرامات من البروتين، مع كمية قليلة من الكربوهيدرات. ولوجبة أكثر توازناً، يمكن تناولها مع تفاحة أو إجاصة للحصول على الألياف والكربوهيدرات.

5- الزبادي اليوناني أو الإسكندنافي

يحتوي العبوة الواحدة من الزبادي اليوناني أو زبادي "سكير" الآيسلندي على نحو 12 إلى 18 غراماً من البروتين. وينصح باختيار الأنواع الطبيعية غير المحلّاة، ويمكن إضافة الفاكهة الطازجة أو ملعقة من زبدة الفول السوداني بدلاً من المنتجات الغنية بالسكر المضاف.

كما يحتوي هذا النوع من الزبادي على البروبيوتيك، وتشير أبحاث أولية، معظمها أُجري على الحيوانات، إلى احتمال ارتباط صحة الميكروبيوم المعوي بتحسّن حساسية الجسم للأنسولين.

6- البيض المسلوق

توفر البيضة المسلوقة نحو 6 غرامات من البروتين، وتحتوي على أقل من غرام واحد من الكربوهيدرات. ويمكن سلق كمية منها مسبقاً وحفظها في الثلاجة لتكون جاهزة للتناول، أو تقديمها مع قطعة من الفاكهة أو بسكويت الحبوب الكاملة.

7- الأسماك المعلّبة

تحتوي حصة من التونة المعلّبة أو الأسماك الأخرى بوزن 3 أونصات، أي نحو 85 غراماً، على قرابة 20 غراماً من البروتين. وتتميز التونة بأنها لا تحتوي على الكربوهيدرات بحد ذاتها، ويمكن تناولها منفردة أو مع شرائح الخيار والفلفل الحلو أو البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة.

وتوفر الحصة الواحدة من التونة نحو 70% من الاحتياج اليومي للسيلينيوم و15% من الكمية الموصى بها من فيتامين D.

8- شرائح اللحم المجفف

توفر قطعة واحدة من اللحم البقري أو الديك الرومي المجفف نحو 9 إلى 11 غراماً من البروتين، وتتميز بسهولة حفظها وتناولها أثناء التنقل. لكن التقرير ينصح بمراجعة الملصق الغذائي واختيار الأنواع التي لا تحتوي على سكريات مضافة أو مواد حافظة من قبيل النترات والنتريت.

9- الفستق الحلبي

تحتوي أونصة واحدة من الفستق، أي نحو 28 غراماً، على 6 غرامات من البروتين و3 غرامات من الألياف، إلى جانب الدهون غير المشبعة. ويساعد الجمع بين هذه العناصر على الشعور بالشبع، وينصح باختيار الأنواع المالحة أو الطبيعية بدلاً من النكهات التي تحتوي على السكر المضاف.

10- بذور اليقطين المحمّصة

توفر أونصة واحدة من بذور اليقطين المحمّصة نحو 8 غرامات من البروتين، فضلاً عن الألياف والدهون غير المشبعة. ويمكن تناولها بمفردها أو إضافتها إلى خليط المكسرات، أو تقديمها مع الفاكهة والزبادي اليوناني.

التوازن أهم من البروتين وحده

ويشدد التقرير على أن اختيار وجبة خفيفة مناسبة لا يعتمد على كمية البروتين وحدها، بل على الجمع بينه وبين الألياف والدهون الصحية، مع الانتباه إلى الكربوهيدرات والسكريات المضافة وحجم الحصة.

كما أن هذه الخيارات لا تغني عن متابعة مستويات السكر أو الالتزام بالخطة الغذائية والعلاجية التي يحددها الطبيب واختصاصي التغذية، إذ تختلف الاحتياجات الغذائية من شخص إلى آخر.