قد لا تكون السلطة أول ما يخطر في بال كثيرين عند التفكير في وجبة الفطور، لكن اختصاصيي التغذية يشيرون إلى أن إدخال الخضار ومصادر البروتين والألياف إلى الوجبة الصباحية يمكن أن يوفر بداية غذائية متوازنة ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health"، تشهد سلطات الفطور انتشاراً متزايداً، مع الجمع بين الخضار الورقية ومكونات مثل البيض والأفوكادو، في وجبة تختلف عن الخيارات التقليدية كالحبوب والفطائر والفاكهة.

وتقول اختصاصية التغذية جيسيكا جونز إن معظم الأشخاص لا يتناولون الكمية الكافية من الخضار، وغالباً ما تغيب هذه الأطعمة عن وجبة الفطور، مشيرة إلى أن إضافة السلطة صباحاً تتيح الحصول على حصة أو حصتين من الخضار قبل الانشغال بأعمال اليوم.

كما أن الجمع بين البروتين والألياف يساعد على إبطاء عملية الهضم وتعزيز الإحساس بالامتلاء، ما قد يساهم في الحد من تقلبات سكر والحفاظ على مستويات أكثر استقراراً من الطاقة، وفق جونز. وتكتسب هذه الفائدة أهمية لدى الأشخاص الذين يشعرون بالجوع بعد وقت قصير من تناول الفطور.

ماذا يجب أن تحتوي سلطة الفطور؟

توضح اختصاصية التغذية لورين ماناكر أن سلطة الفطور تتيح جمع مجموعات غذائية متعددة في طبق واحد، وهو أمر قد يصعب تحقيقه في بعض الوجبات الصباحية السريعة.

وتشمل المكونات المقترحة الخضار الورقية وغيرها من الخضار، التي توفر الألياف والفيتامينات والمعادن، إلى جانب الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور، التي تعزز محتوى الوجبة من الألياف، فضلاً عن مصدر جيد للبروتين.

وتقترح ماناكر قاعدة بسيطة لتحضير هذا الطبق، تقوم على اختيار مصدر أو مصدرين للبروتين، مع مكونين أو ثلاثة من الأطعمة الغنية بالألياف. ومن الأمثلة التي تطرحها طبق يجمع العدس واللفت والبطاطا الحلوة المشوية، مع بيضتين وقليل من بذور اليقطين.

لا وصفة واحدة لسلطة الفطور

من جهتها، تشدد اختصاصية التغذية ماريسا مور على عدم ضرورة الالتزام بتركيبة ثابتة لتحضير سلطة الفطور، إذ يمكن اختيار المكونات المفضلة مع الحرص على إدخال مصادر للبروتين والألياف.

وبذلك، لا تقتصر الفكرة على تناول الخضار في الصباح، بل على تحويل السلطة إلى وجبة متكاملة تجمع أكثر من مجموعة غذائية، وتساعد على الشبع وتدعم الهضم، مع إمكانية تغيير مكوناتها بحسب الذوق والخيارات المتاحة.