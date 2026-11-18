لا يخفض شرب الماء مستوى السكر في مباشرة، لكنه يساعد مرضى من النوع الثاني على الحفاظ على ترطيب الجسم، إذ قد يؤدي نقص السوائل إلى زيادة تركيز الجلوكوز في الدم.

وتوضح أستيرينو-ماكجيان، المتخصصة في التثقيف بمرض السكري، أن الترطيب الجيد يساعد في إدارة المرض، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية تزيد طرح السكر عبر البول، مثل مثبطات SGLT2.

كما يسهم شرب الماء قبل الوجبات وأثناءها في تعزيز الشعور بالشبع والتحكم بالوزن، فضلاً عن دعم وظائف الكلى والتخلص من الفضلات.

وترتبط مستويات السكر والجفاف بعلاقة متبادلة؛ فنقص السوائل يزيد تركيز الجلوكوز، فيما يؤدي ارتفاع السكر إلى زيادة التبول وفقدان الماء، ما قد يسبب مضاعفات خطيرة، أبرزها الحماض الكيتوني السكري ومتلازمة فرط الأسمولية.

وتختلف احتياجات السوائل بحسب العمر والنشاط والحالة الصحية والأدوية، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة، خصوصاً لمن لديهم قيود على تناول السوائل.

وإلى جانب الماء، يمكن تناول الشاي والقهوة من دون إضافات والمشروبات الخالية من السكر، فضلاً عن الأطعمة الغنية بالماء، مثل الخيار والخس والطماطم.

ويبقى الماء عاملاً مساعداً في إدارة السكري، وليس علاجاً لارتفاع السكر، إذ تعتمد السيطرة على المرض أساساً على الالتزام بالأدوية والخطة العلاجية.