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تُعرف التشنجات التي توقظ الشخص فجأة من النوم بألم حاد في الساق باسم "التقلصات العضلية الليلية"، وهي انقباضات لا إرادية قد تستمر من ثوانٍ إلى دقائق، لكنها تسبب ألمًا وإزعاجًا شديدين.يوضح مصطفى، استشاري العظام والمفاصل والعمود الفقري، أن الجفاف وفقدان السوائل بسبب التعرق أو المجهود أو الطقس الحار من أبرز أسبابها، إلى جانب انخفاض مستويات البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، الضرورية لعمل العضلات.كما قد تنتج عن إجهاد العضلات بسبب المشي أو الرياضة المكثفة أو الوقوف لساعات، فضلًا عن الجلوس المطول بوضعيات غير مريحة والتقدم في العمر.ويضيف أن بعض الأدوية، مثل مدرات البول وأدوية خفض ضغط ، ومشكلات تدفق الدم إلى الأطراف أو تلف الأعصاب، قد تزيد احتمالات حدوثها.وينصح مصطفى بممارسة تمارين خفيفة قبل النوم لتنشيط عضلات الساق وتحسين تدفق الدم، وتجنب الإجهاد والجلوس طويلًا بوضعيات خاطئة.