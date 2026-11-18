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كشفت دراسة علمية نشرتها مجلة "ساينس" أن أداة ذكاء اصطناعي طورتها شركة " " حققت نتائج تفوق أداء الأطباء العامين بأكثر من الضعف في تشخيص الحالات الطبية المعقدة.واختبر الباحثون الأداة على أكثر من 300 حالة نادرة وصعبة التشخيص، إضافة إلى سيناريوهات مستمدة من قاعدة بيانات لمرضى أقسام الطوارئ، حيث أظهرت دقة متقدمة في تحديد الأمراض.وتتميز التقنية بمحاكاة أسلوب تفكير الطبيب، إذ تبدأ بجمع المعلومات عن التاريخ المرضي، ثم تحدد الفحوص المطلوبة وتحلل نتائجها، قبل إعادة تقييم الاحتمالات التشخيصية تدريجيًا.وتعتمد الأداة على نظام يسمى "المنسق"، يدير فريقًا افتراضيًا من الخبراء الطبيين، يتعاونون في دراسة الحالات واختيار الخطوات التشخيصية المناسبة.ولم يقتصر أداؤها على دقة التشخيص، بل أظهرت الدراسة أن الفحوص التي تقترحها من تلك التي يطلبها الأطباء، ما قد يساهم في خفض النفقات وتحسين كفاءة الرعاية الصحية.وأوضح دومينيك كينغ، وحدة الصحة في "مايكروسوفت إيه آي"، أن التعامل مع المرضى يتطلب طرح الأسئلة الصحيحة بالترتيب المناسب، وليس مجرد تحليل ملخص للأعراض، رغم التقدم الذي حققته النماذج الحديثة في الاختبارات الطبية.وتستعد "مايكروسوفت" لاختبار الأداة في بيئة طبية فعلية، بالتعاون مع مركز "بيث ديكونيس" الطبي في ، بهدف تقييم دورها في فرز المرضى ومساعدة الأطباء على تحديد الحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.ويأمل القائمون على المشروع أن تساهم هذه التقنية في تخفيف الضغط عن الأطباء، ولا سيما عند التعامل مع الحالات المعقدة، وتوفير وقت إضافي للاهتمام بالمرضى.