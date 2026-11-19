توصّل باحثون إلى أن المشي السريع لفترات قصيرة ومتكررة أكثر فاعلية من المشي لفترة طويلة، في تحسين تنظيم مستويات سكر ، حتى عندما يتساوى وقت أداء النشاط، وفق تجربة حديثة ترجح نتائجها إسهام آلية ممارسة الرياضة في الوقاية من الاضطرابات الأيضية المرتبطة بالخمول.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين قسّموا 45 دقيقة من المشي السريع إلى فترات قصيرة، موزعة على مدار اليوم، حققوا تحسناً أكبر في قدرة أجسامهم على تنظيم الجلوكوز، مقارنة بأشخاص مارسوا القدر نفسه من المشي في جلسة متصلة.

نشرت النتائج في دورية "Obesity"، استناداً إلى تجربة استمرت 6 أسابيع، وشملت 30 بالغاً يعانون من زيادة الوزن، أو السمنة، ويتبعون نمط حياة قليل النشاط البدني، وكان المشاركون يقضون أكثر من 6 ساعات يومياً في الجلوس، وفقاً لتقييماتهم الذاتية لنمط حياتهم.

قد يبدو المشي نشاطاً بسيطاً لا يتطلب أكثر من حذاء مريح وبعض الوقت، لكن تأثيره في الجسم والدماغ يتجاوز حرق السعرات أو تقوية العضلات.

وتقدم هذه النتائج دليلاً تجريبياً على أن تقليل فترات الجلوس الطويلة قد يوفر فوائد صحية تتجاوز تلك المرتبطة بزيادة إجمالي النشاط البدني، خصوصاً لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بداء من النوع الثاني.

وقسّم الباحثون المشاركين عشوائياً إلى مجموعتين، وطلبوا من كل منهما ممارسة المشي السريع لمدة 45 دقيقة يومياً، 5 أيام أسبوعياً، على مدار 6 أسابيع. وكان الاختلاف الأساسي في كيفية توزيع النشاط البدني؛ إذ مارست المشي على فترات قصيرة خلال اليوم، لقطع فترات الجلوس الطويلة، بينما أدت المجموعة الثانية النشاط في جلسة واحدة متواصلة.

ولقياس النتائج، استخدم الباحثون اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الوريد، والذي يساعد على تقييم استجابة الجسم للجلوكوز، وقدرته على تنظيم مستوياته في الدم. كما استخدموا أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز، التي تسجل تغيرات مستوى السكر على مدار اليوم، وتوفر صورة أكثر تفصيلاً عن التقلبات التي تحدث أثناء ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة.

ووفق نتائج الاختبار الوريدي خلال التجربة، حقق الذين مارسوا المشي لفترات قصيرة ومتكررة تحسناً أكبر في تنظيم الجلوكوز، مقارنة بالمجموعة التي مارست المشي المتواصل، وسجلت المجموعة الأولى أيضاً زيادة في الوقت الذي بقيت فيه مستويات السكر داخل النطاق المستهدف، واستقرارها خلال اليوم، وتقلبات السكر في الدم مؤشر مهم على استقرار تنظيم الجلوكوز؛ إذ يمكن أن تحدث ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة حتى عندما تبدو بعض القياسات الفردية ضمن الحدود المقبولة.

وبحسب النتائج، فإن قطع الجلوس المتواصل بالحركة قد تساعد الجسم على التعامل مع الجلوكوز بصورة أكثر استقراراً، ومع ذلك، لم تثبت التجربة أن هذا الأسلوب قد يمنع الإصابة بالسكري على المدى ، كما لم تحدد النتائج مقدار الانخفاض الفعلي في احتمالات الإصابة بالمرض.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة، أودري بيرجويجنان، مديرة الأبحاث بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، إن الاعتماد على جلسة واحدة من التمارين الرياضية ربما لا يوفر جميع الفوائد الممكنة إذا كان الشخص يقضي بقية يومه جالساً لفترات طويلة.

ومن الناحية الفسيولوجية، يؤدي نشاط العضلات أثناء المشي إلى زيادة استهلاك الجلوكوز للحصول على الطاقة، كما يمكن لانقباض العضلات أن يساعد على انتقال الجلوكوز من الدم إلى الخلايا العضلية، وقد يفسر ذلك بعض الفوائد المحتملة لتكرار الحركة خلال اليوم.

وتفتح النتائج المجال أمام إعادة النظر في كيفية تنظيم النشاط البدني اليومي، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في تخصيص فترة طويلة لممارسة الرياضة.

ومع ذلك، يشير الباحثون إلى محدودية نتائج التجربة؛ إذ اقتصرت على 30 شخصاً فقط، واستمرت 6 أسابيع، ما يستدعي إجراء أبحاث أكبر وأطول لتحديد استمرار الفوائد، وإمكان تعميمها على فئات مختلفة.