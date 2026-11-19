أظهرت تجربة حديثة أن تحفيز الدماغ باستخدام تيارات كهربائية غير جراحية، يمكن أن تخفف أعراض الاكتئاب لدى البالغين، عبر تحسين القدرات الدماغية على التعلم من التجارب الإيجابية، والاستجابة للمكافآت.



وأظهرت النتائج التي نشرتها دورية "Science Translational Medicine"، أن التحفيز الكهربائي الموجّه ساعد على تحسين التعلم القائم على المكافأة، بالتزامن مع تراجع أعراض الاكتئاب، واستمرار التحسن لمدة أسبوع على الأقل بعد انتهاء الجلسات.

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وتكتسب النتائج أهميتها من أن الاكتئاب لا يرتبط فقط بالحزن، أو انخفاض الحالة المزاجية، وإنما قد يصاحبه اضطراب في قدرة الدماغ على إدراك المكافآت والاستمتاع بالتجارب الإيجابية، وهو ما يفسر بعض الأعراض الشائعة، مثل فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، وتراجع الحافز، وصعوبة الشعور بالمتعة.



لكن الباحثين أكدوا أن التجربة استهدفت أشخاصاً يعانون أعراضاً اكتئابية دون المستوى اللازم للتشخيص السريري الكامل، وهو ما يعرف بالاكتئاب دون السريري، وبالتالي لا يمكن اعتبار النتائج دليلاً مباشراً على فاعلية التقنية لدى المصابين بالاكتئاب الشديد، أو المزمن.





تقنية لتحفيز الدماغ تخفف الاكتئاب

تعتمد التقنية الجديدة على ما يعرف بـ"التحفيز بالتداخل عبر الجمجمة" (tTIS)، وهي طريقة تستخدم تيارات كهربائية تتداخل في الدماغ؛ بهدف التأثير في نشاط مناطق عصبية محددة دون حاجة إلى الجراحة، أو زرع أقطاب كهربائية.



وتختلف هذه الطريقة عن التحفيز العميق للدماغ، الذي يتطلب عادة إجراء جراحة لزرع أقطاب داخل مناطق عصبية مستهدفة، رغم أن هذا النوع من التدخلات أظهر نتائج واعدة لدى بعض المرضى الذين يعانون اضطرابات عصبية ونفسية يصعب علاجها بالوسائل التقليدية.



وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام تطوير تقنيات التحفيز غير الجراحية في صعوبة الوصول، بصورة دقيقة، إلى المناطق العميقة في الدماغ، دون التأثير بدرجة كبيرة في الأنسجة العصبية الواقعة بالقرب من سطحه.



وتحاول التقنية الجديدة تجاوز هذه العقبة باستخدام تداخل التيارات الكهربائية لتوجيه التأثير إلى دوائر عصبية معينة، بما قد يسمح بتعديل نشاطها بصورة أكثر استهدافاً.



وركز الباحثون على منطقة القشرة الجبهية الأمامية البطنية الإنسية (vmPFC)، وهي منطقة تؤدي دوراً مهماً في تقييم المكافآت، واتخاذ القرارات، وربط التجارب بنتائجها العاطفية والسلوكية.



وترتبط هذه المنطقة بشبكات عصبية، تشمل الجسم المخطط البطني (Ventral Striatum)، الذي يشارك في معالجة المكافآت، وتوقع النتائج الإيجابية، وتكوين الدوافع اللازمة لتكرار السلوكيات المفيدة.



ماذا تعرف عن التحفيز العميق للدماغ؟

التحفيز العميق للدماغ عبارة عن عملية زرع الأقطاب الكهربائية في مناطق محددة من المخ، إذ تُصدر هذه الأقطاب نبضات كهربائية تنظم النبضات غير الطبيعية.



كيف يتعلم الدماغ من المكافآت؟

قبل اختبار التدخل العلاجي، استخدم الباحثون تسجيلات النشاط الكهربائي للدماغ بواسطة تخطيط كهربية الدماغ، إلى جانب التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، لدراسة الديناميكيات العصبية المسؤولة عن معالجة المكافآت.



وساعدت هذه القياسات على تحديد كيفية مشاركة القشرة الجبهية الأمامية البطنية الإنسية في التعلم القائم على المكافأة، تمهيداً لتطوير بروتوكول للتحفيز الكهربائي يستهدف هذه المنطقة.



ويعتمد التعلم بالمكافأة على قدرة الدماغ على مقارنة النتائج الفعلية للتجارب بما كان يتوقع حدوثه، وهي عملية يرتبط بها ما يعرف بإشارة "خطأ التنبؤ بالمكافأة"؛ فعندما يحصل الإنسان على نتيجة أفضل من المتوقع، تنشأ إشارات عصبية تساعده على تحديث توقعاته، وزيادة احتمالات تكرار السلوك الذي أدى إلى النتيجة الإيجابية، أما عندما تكون النتيجة أقل من المتوقع، فيستخدم الدماغ هذه المعلومات لتعديل قراراته المستقبلية.



وربما تتأثر هذه العمليات لدى المصابين بأعراض اكتئابية، بما يقلل استفادتهم النفسية والسلوكية من التجارب الإيجابية، حتى عندما تكون تلك التجارب متاحة بالفعل، ومن هذا المنطلق، افترض الباحثون أن تعديل نشاط الدوائر المسؤولة عن معالجة المكافآت قد يساعد على تحسين التعلم المرتبط بها، وينعكس بدوره على الأعراض النفسية.



أجرى الباحثون دراستهم على مرحلتين، بمشاركة 145 شخصاً، في المرحلة الأولى، اختبر الباحثون بروتوكول التحفيز على 76 بالغاً من الأصحاء، للتحقق من سلامة استخدام التقنية، وإمكانية تطبيقها على البشر دون تدخل جراحي، وأظهرت هذه المرحلة نتائج مطمئنة بشأن سلامة البروتوكول المستخدم، ما سمح للباحثين بالانتقال إلى اختبار تأثيره لدى أشخاص يعانون أعراضاً اكتئابية، وفي المرحلة الثانية، شارك 69 مصاباً بالاكتئاب دون السريري في تجربة تلقوا خلالها 3 جلسات يومياً من التحفيز بالتداخل الزمني، على مدار 3 أيام متتالية.





وراقب الباحثون تأثير التدخل في التعلم القائم على المكافأة، إلى جانب التغيرات في درجات المشاركين على مقياس معياري لتقييم أعراض الاكتئاب.



وأظهرت النتائج تحسناً في قدرة المشاركين على التعلم من المكافآت، مصحوباً بانخفاض درجات أعراض الاكتئاب بعد يوم واحد من انتهاء العلاج، والأهم أن التأثيرات الإيجابية لم تقتصر على الفترة التالية للجلسات مباشرة؛ إذ استمرت الفوائد لمدة أسبوع.



ورغم النتائج المشجعة، إلا أن التقنية لا تزال في مرحلة البحث، ولا تكفي المعطيات المتاحة لإثبات قدرتها على الحلول محل مضادات الاكتئاب، أو العلاج النفسي المعتمد؛ فالتجربة العلاجية شملت 69 شخصاً فقط، كما أن فترة المتابعة المذكورة اقتصرت على أسبوع بعد العلاج، وهي مدة لا تسمح بتحديد استمرار التحسن على المدى ، أو معرفة احتمالات عودة الأعراض.



كذلك فإن المشاركين لم يكونوا جميعاً مصابين باكتئاب سريري، ما يستدعي إجراء تجارب إضافية، على مجموعات أكبر، تشمل مرضى بدرجات متفاوتة من شدة الاكتئاب، وسيكون من الضروري أيضاً التحقق من مدى تكرار النتائج، وتحديد الجرعات الكهربائية وعدد الجلسات الأنسب، ومقارنة الفوائد بالتدخلات العلاجية المستخدمة حالياً.



ولا تعني سلامة البروتوكول في المجموعة التي خضعت للاختبار أن جميع الآثار المحتملة للاستخدام المتكرر أو طويل الأمد أصبحت معروفة، ومع ذلك، يرى الباحثون أن النتائج تقدم دليلاً أولياً على إمكانية الاستفادة من فهم الآليات العصبية للاكتئاب في تطوير تدخلات أكثر دقة.



وقال الباحثون إن الجمع بين فهم الآليات العصبية والابتكار العلاجي يمثل تقدماً نحو تطوير تقنيات لتعديل نشاط الدوائر الدماغية المستهدفة، ليس فقط في حالات الاكتئاب، وإنما أيضاً في اضطرابات أخرى ترتبط بخلل معالجة المكافآت.