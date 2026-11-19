قد يفتح اكتشاف علمي جديد آفاقاً لفهم بعض الاضطرابات الوراثية النادرة، وربما تطوير أساليب للتعامل معها مستقبلاً، بعدما توصل باحثون إلى أن فيتامين B12 استطاع تصحيح عيوب نمائية لدى ديدان دقيقة تحمل طفرة جينية مرتبطة بمتلازمة فيرهاي (Verheij syndrome).
بحسب ما دراسة نشرها موقع "ساينس ديلي
" (ScienceDaily)، فإن متلازمة فيرهاي اضطراب وراثي نادر قد يؤدي إلى تأخر النمو، ومشكلات في التطور الجسدي، وقصر القامة. ورغم أن النتائج الجديدة لا تثبت فاعلية الفيتامين علاجياً لدى البشر، فإنها تكشف عن مسارات بيولوجية قد تساعد في فهم آليات الإصابة بالمرض.
خلل في معالجة المعلومات الوراثية
تتمحور نتائج الدراسة حول عملية خلوية تُعرف باسم "تضفير الحمض النووي
الريبي المرسال"، وهي خطوة أساسية في تجهيز التعليمات الوراثية التي تستخدمها الخلايا لإنتاج البروتينات.
وخلال هذه العملية، تُزال الأجزاء غير الضرورية من الحمض النووي
الريبي، ثم تُوصل الأجزاء المتبقية معاً بالترتيب الصحيح.
قد يؤدي حدوث خلل في هذه العملية إلى اضطراب إنتاج البروتينات، بما قد يؤثر في وظائف خلوية أساسية ويسهم في ظهور أمراض نمائية. وترتبط بعض الطفرات التي تصيب الجينات المسؤولة عن عملية التضفير باضطرابات وراثية، من بينها متلازمة فيرهاي.
ولفهم تأثير هذه التغيرات الجينية، درس الباحثون أثر طفرة مرتبطة بالمتلازمة على النمو والتمثيل الغذائي، باستخدام نموذج مخبري.
فيتامين B12 يصحح عيوب النمو
جاء الاكتشاف خلال تجارب أُجريت على ديدان "سي إيليغانس" (C. elegans)، وهي كائنات دقيقة تُستخدم على نطاق واسع في الأبحاث البيولوجية. وكان الباحثون يبحثون في الأصل عن جينات تؤثر في العمر الافتراضي، عندما رصدوا طفرة في جين يشارك في عملية تضفير الحمض النووي الريبي، وهو الجين المرتبط بمتلازمة فيرهاي لدى البشر.
وأظهرت الديدان الحاملة للطفرة اضطرابات واضحة في النمو، إذ تباطأ نموها وظلت أصغر من حجمها الطبيعي، بما يشبه بعض السمات المرتبطة بالمتلازمة لدى البشر.
ومن خلال الفحوصات الجينية وتحليل عمليات التمثيل الغذائي، اكتشف الفريق أن الطفرة عطّلت مسارات أيضية تعتمد على فيتامين B12، وهي مسارات ضرورية للنمو السليم وأداء الخلايا لوظائفها الطبيعية.
كما اختبر الباحثون بعد ذلك ما إذا كان تزويد الديدان بكميات إضافية من الفيتامين يمكن أن يعالج هذه الاختلالات. وأظهرت التجارب أن فيتامين B12 ساعد على استعادة
نشاط المسارات الأيضية المتأثرة، كما صحح العيوب النمائية المرتبطة بالطفرة.
في السياق نفسه، قال جوناثان كولشباخ، الباحث الرئيسي
في الدراسة، إن الأمر الأكثر إثارة هو أن استخدام فيتامين B12 أتاح تصحيح عواقب هذا التغير الجيني إلى حد كبير في نموذج الديدان.
مؤشرات أولية لدى البشر
للتحقق من مدى ارتباط هذه النتائج بالمرض لدى البشر، حلل الباحثون مجموعات بيانات متاحة لخلايا بشرية، كما تعاونوا مع هورموس دافساري، طبيب أعصاب الأطفال في مستشفى جامعة كولونيا، لجمع عينات دم من مرضى شُخصت إصابتهم بمتلازمة فيرهاي.
فيما أظهرت التحليلات مؤشرات على وجود تغيرات أيضية مماثلة لدى البشر، بما يدعم احتمال مشاركة المسارات المرتبطة بفيتامين B12 في تطور الاضطراب، وإن كان ذلك لا يثبت حتى الآن أن تناول الفيتامين يمكن أن يحسن الأعراض لدى المصابين.
بالتالي، لا تزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتحديد ما إذا كان التدخل الغذائي أو استخدام مكملات فيتامين B12 يمكن أن يقدم فائدة علاجية
للمرضى، وما الجرعات المناسبة وآليات الاستجابة المحتملة.
وقال آدم أنتبي، مدير معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة وأحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة، إن البحث يقدم مثالاً على قدرة الدراسات الأساسية التي تُجرى على الكائنات النموذجية على تقديم رؤى جديدة بشأن الأمراض البشرية، موضحاً أن سؤالاً بيولوجياً أساسياً قد يفتح الباب أمام نهج جديد يمكن أن تبرز أهميته الطبية على المدى الطويل
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