قد يفتح اكتشاف علمي جديد آفاقاً لفهم بعض الاضطرابات الوراثية النادرة، وربما تطوير أساليب للتعامل معها مستقبلاً، بعدما توصل باحثون إلى أن فيتامين B12 استطاع تصحيح عيوب نمائية لدى ديدان دقيقة تحمل طفرة جينية مرتبطة بمتلازمة فيرهاي (Verheij syndrome).



بحسب ما دراسة نشرها موقع "ساينس " (ScienceDaily)، فإن متلازمة فيرهاي اضطراب وراثي نادر قد يؤدي إلى تأخر النمو، ومشكلات في التطور الجسدي، وقصر القامة. ورغم أن النتائج الجديدة لا تثبت فاعلية الفيتامين علاجياً لدى البشر، فإنها تكشف عن مسارات بيولوجية قد تساعد في فهم آليات الإصابة بالمرض.

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خلل في معالجة المعلومات الوراثية

تتمحور نتائج الدراسة حول عملية خلوية تُعرف باسم "تضفير الريبي المرسال"، وهي خطوة أساسية في تجهيز التعليمات الوراثية التي تستخدمها الخلايا لإنتاج البروتينات.



وخلال هذه العملية، تُزال الأجزاء غير الضرورية من الحمض الريبي، ثم تُوصل الأجزاء المتبقية معاً بالترتيب الصحيح.

قد يؤدي حدوث خلل في هذه العملية إلى اضطراب إنتاج البروتينات، بما قد يؤثر في وظائف خلوية أساسية ويسهم في ظهور أمراض نمائية. وترتبط بعض الطفرات التي تصيب الجينات المسؤولة عن عملية التضفير باضطرابات وراثية، من بينها متلازمة فيرهاي.



ولفهم تأثير هذه التغيرات الجينية، درس الباحثون أثر طفرة مرتبطة بالمتلازمة على النمو والتمثيل الغذائي، باستخدام نموذج مخبري.



فيتامين B12 يصحح عيوب النمو

جاء الاكتشاف خلال تجارب أُجريت على ديدان "سي إيليغانس" (C. elegans)، وهي كائنات دقيقة تُستخدم على نطاق واسع في الأبحاث البيولوجية. وكان الباحثون يبحثون في الأصل عن جينات تؤثر في العمر الافتراضي، عندما رصدوا طفرة في جين يشارك في عملية تضفير الحمض النووي الريبي، وهو الجين المرتبط بمتلازمة فيرهاي لدى البشر.