قام عالم الفيروسات الروسي بيوتر
تشوماكوف باستبعاد احتمال تحول انتشار بكتيريا الالتهاب الرئوي المقاومة
للمضادات الحيوية «Klebsiella pneumoniae» في أوروبا
إلى وباء أو جائحة، مؤكداً أن العدوى البكتيرية لا تنتشر بسرعة الفيروسات.
وأوضح أن هذه البكتيريا تظهر بشكل دوري
، وقد تطور سلالات منها مقاومة لمعظم المضادات الحيوية، ما يجعل علاجها أكثر صعوبة، خصوصاً داخل المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.
وبحسب المركز الأوروبي
للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ارتفعت حالات عدوى الدم
الناجمة عن هذه البكتيريا بنسبة 72% بين عامي 2019 و2025.
وتكمن الخطورة في ظهور سلالات تقاوم حتى المضادات الحيوية الحديثة، ما يزيد خطر المضاعفات، فيما تبرز المراقبة الجينية كإحدى الوسائل الأساسية للحد من انتشارها.