Advertisement

قام عالم الفيروسات الروسي تشوماكوف باستبعاد احتمال تحول انتشار بكتيريا الالتهاب الرئوي للمضادات الحيوية «Klebsiella pneumoniae» في إلى وباء أو جائحة، مؤكداً أن العدوى البكتيرية لا تنتشر بسرعة الفيروسات.وأوضح أن هذه البكتيريا تظهر بشكل ، وقد تطور سلالات منها مقاومة لمعظم المضادات الحيوية، ما يجعل علاجها أكثر صعوبة، خصوصاً داخل المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.وبحسب للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ارتفعت حالات عدوى الناجمة عن هذه البكتيريا بنسبة 72% بين عامي 2019 و2025.وتكمن الخطورة في ظهور سلالات تقاوم حتى المضادات الحيوية الحديثة، ما يزيد خطر المضاعفات، فيما تبرز المراقبة الجينية كإحدى الوسائل الأساسية للحد من انتشارها.