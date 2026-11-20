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وأوضح فنسنت بريتان المسؤول في منظمة "يونيتايد" والمتخصص في الفيزياء، أن ارتفاع درجات الحرارة يسرع التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى تفكك المركبات الدوائية، وقد تضاعف زيادة بمقدار 10 درجات مئوية لمعدل هذا التفكك في بعض التفاعلات، ما يجعل الدواء يفقد قوته دون أن يتغير شكله الخارجي أو يتأثر تاريخ صلاحيته المدون على العبوة.



وتبرز خطورة هذه الظاهرة عندما تقضي صناديق الأدوية ساعات طويلة في الشاحنات أو أيامًا داخل المستودعات وحاويات الشحن والمرافق الصحية التي تفتقر إلى التبريد الموثوق، لا سيما أن معظم الأدوية المعتمدة للتخزين عند "درجة حرارة الغرفة" تفترض ألا تتجاوز الحرارة 30 درجة مئوية، ما يفرض تساؤلات ملحة حول الآثار التراكمية للتعرض المتكرر للحرارة والرطوبة. أطلقت منظمة "يونيتايد"، خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 31) المنعقد في مدينة أنطاليا ، مبادرة (SHIELD) بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني، لدراسة كيفية تأثير ارتفاع درجات الحرارة العالمية في فعالية الأدوية الأساسية وتفكيك مكوناتها الكيميائية، وفقًا لصحيفة "ذي إندبندنت".وأوضح فنسنت بريتان المسؤول في منظمة "يونيتايد" والمتخصص في الفيزياء، أن ارتفاع درجات الحرارة يسرع التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى تفكك المركبات الدوائية، وقد تضاعف زيادة بمقدار 10 درجات مئوية لمعدل هذا التفكك في بعض التفاعلات، ما يجعل الدواء يفقد قوته دون أن يتغير شكله الخارجي أو يتأثر تاريخ صلاحيته المدون على العبوة.وتبرز خطورة هذه الظاهرة عندما تقضي صناديق الأدوية ساعات طويلة في الشاحنات أو أيامًا داخل المستودعات وحاويات الشحن والمرافق الصحية التي تفتقر إلى التبريد الموثوق، لا سيما أن معظم الأدوية المعتمدة للتخزين عند "درجة حرارة الغرفة" تفترض ألا تتجاوز الحرارة 30 درجة مئوية، ما يفرض تساؤلات ملحة حول الآثار التراكمية للتعرض المتكرر للحرارة والرطوبة.

وتتجلى قسوة هذه الأزمة بوضوح في ملف صحة الأمهات، حيث كشفت مراجعة علمية كبرى نشرت في دورية (The BMJ) أن احتمالات الولادة المبكرة ترتفع بنحو 5% مقابل كل درجة مئوية زيادة في الحرارة، وتقفز إلى 16% أثناء موجات الحر، ليقع العبء الأكبر على النساء الفقيرات في المناطق الأكثر سخونة.



وفي الوقت نفسه، تستهدف الحرارة الأدوية المنقذة لحياة الأمهات، فالنزيف الحاد بعد الولادة يودي بحياة نحو 70 ألف امرأة سنويًا، ويتطلب عقار "الأوكسيتوسين" المستخدم لمنع النزيف حفظه مبردًا بين درجتين و8 درجات مئوية من المصنع وحتى جناح الولادة.



وفي حال انقطاع الكهرباء وارتفاع حرارة الثلاجات، يفقد العقار فعاليته دون أن تتمكن القابلة من اكتشاف ذلك بالعين المجردة، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة في غرفة الولادة حين لا يتوفر وقت لإيجاد بديل.



في المقابل، أشار التقرير إلى وجود بدائل أكثر صمودًا مثل عقار "الكاربيتوسين" المستقر حراريًا، والذي أثبتت تجربة كبرى لمنظمة الصحة العالمية تمتعه بنفس أمان وفعالية "الأوكسيتوسين"، مع قدرته على الاحتفاظ بقوته لمدة 3 سنوات في حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية دون الحاجة إلى تبريد، وهو ما تعمل "يونيتايد" على إيصاله إلى الفئات المحتاجة.