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ويؤدي المغنيسيوم دوراً في تنظيم وظائف الجسم وعمليات التمثيل الغذائي، وتشير دراسات إلى أن مكملاته قد تحسّن مستويات الدهون في بدرجة طفيفة.



كما يرتبط تناول كميات أكبر منه بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة اضطرابات تزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري، وتشمل انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). قد يساعد الحصول على كميات كافية من المغنيسيوم في دعم صحة القلب وتحسين مستويات ، إلا أن تأثيره المباشر في خفض الكوليسترول لا يزال محدوداً، وفقاً للأبحاث المتاحة.ويؤدي المغنيسيوم دوراً في تنظيم وظائف الجسم وعمليات التمثيل الغذائي، وتشير دراسات إلى أن مكملاته قد تحسّن مستويات الدهون في بدرجة طفيفة.كما يرتبط تناول كميات أكبر منه بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة اضطرابات تزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري، وتشمل انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

ولا تقتصر فوائد المغنيسيوم المحتملة على الكوليسترول، إذ قد يساعد في تحسين وظائف الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، ودعم انتظام ضربات القلب، وتقليل الالتهابات وخطر تكوّن الجلطات.



وأظهر تحليل شمل 12 تجربة سريرية أن مكملات المغنيسيوم أسهمت في خفض ضغط الدم الانبساطي بمعدل 2.2 ملم زئبقي لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.



كما وجدت مراجعة شملت 22 دراسة وأكثر من 1100 بالغ أن تناول أكثر من 370 ملغ من المغنيسيوم يومياً يرتبط بانخفاض طفيف في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.



لكن مراجعة أخرى شملت 49 تجربة سريرية وجدت أن تأثير المغنيسيوم في خفض ضغط الدم يقتصر أساساً على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع غير مسيطر عليه، دون تأثير واضح لدى أصحاب الضغط الطبيعي أو المستقر.

وفي عام 2022، أقرت والدواء ادعاءً صحياً مشروطاً بشأن احتمال مساهمة تناول كميات كافية من المغنيسيوم في تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم، مؤكدة أن الأدلة لا تزال متضاربة وغير حاسمة. كما تشير أبحاث إلى احتمال ارتباطه بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. (إرم نيوز)