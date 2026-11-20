تُعد البطاطا الحلوة من الأطعمة التي قد تسهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة، وهي عناصر تساعد على تنظيم ضغط وتحسين بعض المؤشرات الصحية، عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

وبحسب موقع "الكونسلتو" الصحي، يساعد البوتاسيوم الموجود في البطاطا الحلوة على تنظيم ضغط الدم والتخفيف من تأثير الصوديوم، فيما تسهم الألياف في تحسين مستويات ودعم صحة الجهاز الهضمي، كما تحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على حماية الخلايا.

وتشير إلى أن حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم، تزن نحو 130 غراماً، تحتوي على قرابة 625 ملليغراماً من البوتاسيوم، ما يجعلها مصدراً جيداً لهذا العنصر المهم لصحة القلب، خصوصاً مع الحد من الملح والأطعمة المصنعة.

وتتميز البطاطا الحلوة البنفسجية أيضاً باحتوائها على الأنثوسيانين، وهي مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة. وأظهرت دراسة صغيرة شملت 14 شخصاً أن تناولها لمدة 14 يوماً ارتبط بتحسن أحد مؤشرات صلابة الشرايين، إلا أن النتائج لا تثبت قدرتها على الوقاية من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

كما خلصت مراجعة علمية منهجية نُشرت عام 2022 وشملت 22 دراسة إلى أن تناول البطاطا الحلوة قد يرتبط بتحسن بعض المؤشرات الصحية، بما فيها ضغط الدم ومستويات السكر وحالة فيتامين A.

ورغم هذه الفوائد المحتملة، لا تُعد البطاطا الحلوة علاجاً لأمراض القلب أو وسيلة مستقلة للوقاية منها، إذ يرتبط تأثيرها بالنظام الغذائي ونمط الحياة ككل.