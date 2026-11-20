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أظهرت تجربة سريرية واسعة أن عقارًا تجريبيًا جديدًا يُعرف باسم "ديرانيرسن" قد يساهم في إبطاء التدهور الإدراكي لدى مرضى ألزهايمر بنحو النصف.وسجل المرضى الذين تلقوا جرعات منخفضة من الدواء تراجعًا أقل بنسبة 54% في اختبارات الذاكرة والتفكير، على مدى عامين تقريبًا، وفق ما أوردته صحيفة "ذا تلغراف".ينتج مرض ألزهايمر عن تغيرات معقدة في الدماغ، أبرزها تراكم بروتيني "أميلويد" و"تاو"، ما يعرقل التواصل بين الخلايا العصبية ويؤدي تدريجيًا إلى تراجع القدرات الإدراكية. ولا يتوفر حتى الآن علاج قادر على وقف المرض أو عكس مساره.ويعتمد "ديرانيرسن"، الذي يُعطى مرتين سنويًا عبر البزل القطني، على تقنية "إسكات الجينات"، إذ يستهدف رسائل الريبي المسؤولة عن تحفيز إنتاج بروتين "تاو"، بهدف خفض مستوياته في الدماغ.وأشاد ، للبحث والابتكار في جمعية ألزهايمر، بنتائج تجربة (CELIA)، التي عُرضت خلال مؤتمر التجارب السريرية لألزهايمر في الأميركية.وأشار إلى أهمية تطوير علاجات تعتمد آليات مختلفة، بعدما تركزت غالبية الأبحاث السابقة على بروتين "أميلويد"، موضحًا أن العقار الجديد يعمل على الحد من إنتاج "تاو" بدلًا من محاولة التخلص منه بعد تراكمه.واعتبر أن النتائج المسجلة على مدى عامين مشجعة، إذ تشير إلى قدرة الدواء على إبطاء تراجع الذاكرة والتفكير لدى المرضى.وأوضح أن نجاح المرحلة الثالثة من التجارب في تأكيد هذه النتائج قد يمهد لاستخدام العقار خيارًا علاجيًا لمرضى ألزهايمر في مراحله المبكرة.وشدد على أهمية التشخيص المبكر والدقيق لتمكين المرضى من الاستفادة من العلاجات التي قد توفرها الأبحاث مستقبلًا.ومن المتوقع أن تبدأ خلال الربيع المقبل عملية استقطاب مرضى في للمشاركة في المرحلة التالية من التجارب السريرية.