Advertisement

طوّر باحثون من جامعة نظام ذكاء اصطناعي قادرًا على تحليل إشارات كهربائية دقيقة في تخطيط القلب، للكشف عن احتمالات الإصابة بتوقف القلب المفاجئ، حتى لدى أشخاص لا يعانون أعراضًا واضحة.وبحسب تقرير لموقع "ساينس دايلي"، دُرّب النظام على أكثر من 440 ألف تخطيط قلب جُمعت في ، وربط الباحثون نتائجها بسجلات الوفاة لتحديد الأشخاص الذين توفوا لاحقًا نتيجة أسباب قلبية مفاجئة.واختُبرت فعالية النظام على آلاف السجلات الطبية في وتايوان، وأظهرت النتائج قدرته على تحديد فئات أكثر عرضة للخطر مقارنة ببعض الطرق التقليدية. ففي حين تشير التقييمات الحالية إلى معدل وفاة قلبية مفاجئة يبلغ 4.6% سنويًا لدى الفئة المصنفة عالية الخطورة، تمكن النظام من تحديد مجموعة يرتفع المعدل لديها إلى 7%، تضم أشخاصًا لا تشملهم الإرشادات الطبية ضمن الفئات الأكثر عرضة.وتعتمد الطرق التقليدية على تقييم قدرة القلب على ضخ ، وهو معيار قد لا يكشف جميع الحالات المعرضة للخطر، إذ يمكن أن يحدث توقف القلب المفاجئ من دون أعراض مسبقة واضحة.وأوضح الباحث زياد أوبيرماير أن هذه التقنية قد تساعد الأطباء في تحسين قراراتهم الطبية ورصد التغيرات التي تسبق وقوع الأزمة.ويختلف توقف القلب المفاجئ عن النوبة القلبية، إذ ينتج الأول عن خلل كهربائي يؤدي إلى اضطراب خطير في ضربات القلب، فيما تحدث النوبة القلبية بسبب انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب. وتشير الدراسة إلى أن نحو 90% من الأشخاص الذين يتعرضون لتوقف القلب خارج المستشفيات يفارقون الحياة.وقد تتيح التقنية الجديدة الاستفادة من تخطيطات القلب الروتينية للكشف المبكر عن الأشخاص المعرضين للخطر، من دون الحاجة إلى إجراء فحوص إضافية.