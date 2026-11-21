1- السبانختُعد السبانخ من أبرز الخيارات للأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم، لاحتوائها على المغنيسيوم والكالسيوم. ويساعد المغنيسيوم على إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يساهم في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، بينما يؤدي الكالسيوم دوراً في تنظيم انقباض العضلات الملساء داخل الأوعية.ويوفر كوب من السبانخ المطبوخة نحو 37% من الاحتياج اليومي للمغنيسيوم و18% من الكالسيوم.2- البطاطسرغم احتوائها على الكربوهيدرات، فإن البطاطس تتمتع بقيمة غذائية مهمة، إذ توفر حبة متوسطة مخبوزة، وزنها 173 غراماً، نحو 926 ملليغراماً من البوتاسيوم، أي ما يعادل 20% من الاحتياج اليومي.ويساعد البوتاسيوم على إرخاء الأوعية الدموية والتخلص من الصوديوم الزائد عبر البول، ما يدعم تنظيم ضغط الدم.3- البنجريحتوي البنجر على مركبات النترات التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو جزيء يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.كما يوفر البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، وتشير دراسات إلى أن تناول عصير البنجر أو مسحوقه قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.4- السلق السويسرييتميز السلق السويسري بارتفاع محتواه من المغنيسيوم والبوتاسيوم. ويوفر كوب مطبوخ منه نحو 36% من الاحتياج اليومي للمغنيسيوم و20% من البوتاسيوم.وأشارت أبحاث إلى أن زيادة تناول البوتاسيوم بمقدار 600 ملليغرام يومياً ترتبط بانخفاض ضغط الدم الانقباضي بنحو نقطة واحدة، والانبساطي بنحو 0.52 نقطة لدى المصابين بارتفاع الضغط.5- الخرشوفيساعد تناول الألياف على تحسين مستويات الدهون في الدم وحساسية الإنسولين وتقليل الإجهاد التأكسدي، وهي عوامل قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.ويحتوي كوب من قلوب الخرشوف على نحو 9.69 غرام من الألياف، أي 34% من الاحتياج اليومي، فضلاً عن المغنيسيوم والبوتاسيوم.6- قرع البلوطيوفر قرع البلوط، وهو أحد أنواع القرع الشتوي، مزيجاً من البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف. ويحتوي كوب مطبوخ منه على 9 غرامات من الألياف، و21% من الاحتياج اليومي للمغنيسيوم، و19% من البوتاسيوم.ومن مميزاته أن قشرته صالحة للأكل وتحتوي على جزء مهم من الألياف، ما يجعله خياراً عملياً لزيادة استهلاك هذه العناصر.وتدعم هذه الخضراوات صحة القلب ضمن نظام غذائي متوازن، لكنها ليست بديلاً عن أدوية ضغط الدم أو متابعة الطبيب.ويمكن أن يساعد تنويع مصادر البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف في تحسين جودة ودعم ضغط الدم على المدى .