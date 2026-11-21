أكدت خبيرة التغذية آنا لوزون أن خفض مستويات في لا يعتمد على تناول نوع محدد من الطعام، بل يرتبط باتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام.

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وفي حديث لموقع "هاف بوست"، أوضحت لوزون أن الكوليسترول يُعدّ عنصراً أساسياً في بناء الخلايا وإنتاج الهرمونات وفيتامين D، مشيرةً إلى أنه ينتقل في الدم عبر البروتينات الدهنية، أبرزها البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، الذي ينقل الكوليسترول إلى الأنسجة، والبروتين الدهني مرتفع الكثافة (HDL)، الذي يساعد على إعادته إلى الكبد.





وشددت على ضرورة تقييم مستويات الكوليسترول في إطار الحالة الصحية العامة، بدلاً من الاكتفاء برقم واحد أو التصنيف المبسط بين الكوليسترول "الجيد" و"السيئ".





ولفتت إلى أن الإفراط في تناول السكريات والأطعمة فائقة المعالجة والدهون المتحولة، إلى جانب قلة الحركة، قد يؤثر سلباً في مستويات الدهون في الدم، بما فيها الدهون الثلاثية المرتبطة بصحة التمثيل الغذائي.





الألياف ودورها في خفض الكوليسترول



وأشارت لوزون إلى أهمية الألياف القابلة للذوبان في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، موضحةً أنها تشكّل مادة هلامية داخل الأمعاء تساعد على التخلص من بعض الأحماض الصفراوية، ما يدفع الكبد إلى استخدام الكوليسترول لإنتاج كميات إضافية منها.



وفي هذا السياق، أوصت بالتركيز على أربع مجموعات غذائية رئيسية، هي:



- البقوليات: مثل العدس والحمص والفاصولياء، لاحتوائها على الألياف.



- الشوفان والحبوب الكاملة: الغنية بألياف " " التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.



- الخضروات والفواكه الكاملة: مع تفضيل تناول الفاكهة بصورتها الطبيعية بدلاً من تحويلها إلى عصائر.

- المكسرات والبذور: مثل بذور الكتان والشيا، لاحتوائها على الألياف والدهون غير المشبعة والمركبات النباتية المفيدة.