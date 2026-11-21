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ووفقاً لدراسة أجراها باحثون في الفنلندية، ونُشرت في مجلة "Archives of Toxicology"، فإن النيكوتين ودخان التبغ يؤثران في الخلايا السدوية المتوسطة، وهي خلايا جذعية بالغة تؤدي دوراً أساسياً في ترميم الأنسجة والتئام الجروح، وتساهم في تكوين العظام والغضاريف والأنسجة الداعمة.وأظهرت التجارب المخبرية أن التعرض لدخان السجائر، حتى بتركيزات منخفضة نسبياً، قد يتسبب بتلف هذه الخلايا وموتها عبر عملية تُعرف بـ"النخر".أما النيكوتين، فتبيّن أن تأثيره يرتبط بالجرعة المستخدمة، إذ أدت الجرعات المنخفضة إلى زيادة طفيفة في تكاثر الخلايا، فيما تسببت الجرعات المرتفعة بتحفيز ما يُعرف بـ"الموت المبرمج للخلايا".وكشفت النتائج أيضاً أن النيكوتين يؤثر في الجسيمات الحالّة داخل الخلايا، وهي المسؤولة عن التخلص من الفضلات وإعادة تدوير المكونات التالفة، ما قد ينعكس سلباً على كفاءة الخلايا وقدرتها على أداء وظائفها الطبيعية.ولم تقتصر النتائج على تلف الخلايا، إذ رصد الباحثون ارتفاعاً في إفراز بروتين "إنترلوكين-8"، المرتبط بالالتهابات والاستجابة المناعية، حتى عند مستويات من التعرض لا تتسبب بموت الخلايا.وأشار الباحثون إلى أن هذه التغيرات قد تساهم في تفسير بعض التأثيرات التي تُلاحظ في أنسجة الفم لدى مستخدمي أكياس النيكوتين، ومنها زيادة سماكة الغشاء المخاطي والتغيرات في تراكم الألياف.وتسلط الدراسة الضوء على مخاطر محتملة تتعلق بتعطيل الوظائف الطبيعية للخلايا، وليس فقط التسبب بموتها، خصوصاً مع الانتشار المتزايد لأكياس النيكوتين بين الشباب، رغم استمرار الحاجة إلى دراسات إضافية لتحديد آثارها الصحية طويلة الأمد.وبحسب بيانات المعهد الفنلندي للصحة والرعاية الاجتماعية لعام 2025، يستخدم نحو واحد من كل أربعة فتيان وواحدة من كل في مؤسسات التعليم المهني أكياس النيكوتين يومياً، بالتزامن مع تراجع التدخين التقليدي في .وتبقى نتائج الدراسة، التي أُجريت على خلايا في المختبر، مؤشراً إلى تأثيرات بيولوجية محتملة تحتاج إلى مزيد من الأبحاث لتحديد انعكاساتها المباشرة على صحة الإنسان.