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كذلك، فإنّ تناول الطعام صباحاً يحفّز ما يُعرف بـ"المنعكس المعدي القولوني"، وهي استجابة طبيعية تنشّط حركة القولون بعد تناول الوجبات.وفي هذا السياق، استعرض موقع "Verywell Health" الصحي 6 خيارات للإفطار قد تساعد على تخفيف الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.يُعد الشوفان مصدراً غنياً بألياف "بيتا-غلوكان" القابلة للذوبان، التي تمتص الماء وتساعد على تليين البراز، فيما يوفّر التوت أليافاً غير قابلة للذوبان تسهم في تسهيل حركة الفضلات عبر الأمعاء. وتضيف بذور الشيا كمية إضافية من الألياف المفيدة للهضم.قد يساعد الزبادي الذي يحتوي على بكتيريا حية نافعة في دعم التوازن البكتيري داخل الأمعاء، بينما توفّر بذور الكتان المطحونة أليافاً قابلة للذوبان وأخرى غير قابلة للذوبان.أما المجفف، المعروف أيضاً بالبرقوق المجفف، فيحتوي على الألياف ومادة "السوربيتول"، التي قد تساعد على زيادة وتيرة التبرز وتخفيف الإمساك.تساعد الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في الحبوب الكاملة على زيادة حجم البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء.ويُعد الأفوكادو خياراً مفيداً بفضل محتواه المرتفع من الألياف، التي قد تدعم البكتيريا المعوية النافعة وإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، ما ينعكس إيجاباً على صحة الجهاز الهضمي.كذلك، توفّر الفاكهة الألياف والماء، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على انتظام حركة الأمعاء.يشكّل العصير المخفوق "السموذي"، الذي يجمع السبانخ والتوت وبذور الكتان، خياراً صباحياً غنياً بالألياف والسوائل.ويساعد هذا المزيج على دعم حركة الأمعاء وتحسين قوام البراز، خصوصاً عند استخدام الفواكه والخضروات كاملة بدلاً من تصفيتها وإزالة الألياف منها.تتميّز بذور الشيا بمحتواها المرتفع من الألياف، التي تساعد على زيادة حجم البراز وتعزيز انتظام حركة الأمعاء.وعند نقعها في السوائل، تتكوّن حولها مادة هلامية قد تسهم في تليين البراز وتسهيل مروره. وتوفّر ملعقة كبيرة من بذور الشيا نحو 4 إلى 5 غرامات من الألياف، أي ما يقارب 20% من الاحتياجات اليومية لبعض البالغين.يساعد شرب الماء صباحاً على ترطيب الجسم والحفاظ على ليونة البراز، ما يقلّل احتمالات الإصابة بالإمساك الناتج عن نقص السوائل.ورغم شيوع تناول الماء الدافئ مع الليمون لتحسين الهضم، فإن الفائدة الأساسية ترتبط بشرب الماء نفسه، وليس بوجود الليمون أو بدرجة حرارة الماء تحديداً.وفي المحصلة، قد يساعد الجمع بين وجبة إفطار غنية بالألياف وشرب كمية كافية من الماء على تحسين انتظام حركة الأمعاء والتخفيف من الإمساك، مع أهمية زيادة الألياف تدريجياً لتجنّب الانتفاخ والغازات.