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ووفقاً لموقع "هيلث لاين"، فإن زبدة الفول السوداني وغيرها من أنواع زبدة المكسرات، مثل اللوز والكاجو، لا تحتوي على الكوليسترول، لأن هذه المادة توجد في المنتجات الحيوانية، وليس الأطعمة النباتية.



وتتميز المكسرات باحتوائها على البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فضلاً عن الدهون غير المشبعة التي تساعد في دعم صحة القلب وتحسين مستويات الكوليسترول. تُعد زبدة الفول السوداني من الأطعمة التي تثير تساؤلات بشأن تأثيرها في مستويات ، نظراً لاحتوائها على الدهون. لكن الخبراء يشيرون إلى أنها قد تكون خياراً صحياً للقلب، إذا اختيرت الأنواع الطبيعية وتناولها الأشخاص باعتدال.ووفقاً لموقع "هيلث لاين"، فإن زبدة الفول السوداني وغيرها من أنواع زبدة المكسرات، مثل اللوز والكاجو، لا تحتوي على الكوليسترول، لأن هذه المادة توجد في المنتجات الحيوانية، وليس الأطعمة النباتية.وتتميز المكسرات باحتوائها على البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فضلاً عن الدهون غير المشبعة التي تساعد في دعم صحة القلب وتحسين مستويات الكوليسترول.

وتتقارب زبدة الفول السوداني واللوز والكاجو من حيث القيمة الغذائية، لكن لكل منها خصائص مختلفة؛ إذ تتميز زبدة اللوز بارتفاع محتواها من الألياف والدهون الأحادية غير المشبعة، وانخفاض الدهون المشبعة والكربوهيدرات.



في المقابل، تحتوي زبدة الفول السوداني على كمية أكبر من البروتين، بينما تتميز زبدة الكاجو بانخفاض إجمالي الدهون مقارنة بالأنواع الأخرى.



ورغم هذه الاختلافات، يمكن أن تكون الأنواع الثلاثة خيارات غذائية مناسبة، مع مراعاة حجم الحصة اليومية، نظراً إلى احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة نسبياً.



لا تتساوى جميع المنتجات المتوفرة في الأسواق، إذ تضيف بعض الشركات السكر والزيوت والملح إلى تركيباتها، ما قد يقلل من قيمتها الغذائية.



لذلك، يُنصح بقراءة الملصق الغذائي واختيار المنتجات التي تتكون من المكسرات بنسبة 100%، والخالية من الدهون المهدرجة أو المهدرجة جزئياً.

أما المنتجات التي تحتوي على المكسرات مع إضافات مثل الشوكولاتة والفانيليا، فتكون غالباً أعلى في السكر والسعرات الحرارية، ما يستدعي الحد من تناولها.



وبشكل عام، يمكن إدراج زبدة الفول السوداني ضمن نظام غذائي يدعم صحة القلب، شرط اختيار النوع المناسب وتناوله باعتدال، مع الانتباه إلى احتمال حدوث تفاعلات تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون حساسية المكسرات. (إرم نيوز)