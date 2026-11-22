تشير بعض الدراسات إلى أن مكملات القرفة قد تساهم في خفض مستويات السكر في لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، إلا أن الأدلة العلمية لا تزال غير كافية لتأكيد فاعليتها، وسط تحذيرات من مخاطر الإفراط في تناولها أو استخدامها لفترات طويلة.

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وأظهرت مراجعة لعدد من التجارب السريرية أن الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني الذين تناولوا مكملات القرفة سجلوا انخفاضاً في سكر الدم أثناء الصيام ومعدل السكر التراكمي (A1C)، مقارنة بغيرهم.

لكن نتائج الأبحاث اختلفت تبعاً لأنواع القرفة والجرعات ومدة الاستخدام، ما يصعّب تحديد النوع الأكثر فاعلية والكمية المناسبة. كما لا تتوافر أدلة كافية لاعتبار القرفة علاجاً للسكري أو بديلاً عن الأدوية الموصوفة.

وفي حين يُعد استخدام القرفة في الطعام بكميات معتدلة آمناً لمعظم الأشخاص، قد تتسبب المكملات المركزة بآثار جانبية، منها الغثيان والإسهال، إضافة إلى ردود فعل تحسسية كالحكة والطفح الجلدي.

كذلك، قد يؤدي تناولها بالتزامن مع أدوية إلى انخفاض مفرط في مستويات السكر، ما يستدعي استشارة الطبيب قبل استخدامها.

وتبرز مخاطر أخرى مرتبطة بصحة الكبد، إذ تحتوي قرفة "كاسيا" على مادة الكومارين التي قد تسبب تلفاً في الكبد عند استهلاكها بكميات كبيرة، بخلاف قرفة "سيلان" التي تحتوي عادةً على نسب أقل منها.

لذلك، يُفضل استخدام القرفة كتوابل تضاف إلى الأطعمة، مثل الشوفان والزبادي والفواكه، بدلاً من تناولها بجرعات مركزة عبر المكملات الغذائية، ولا سيما لدى المصابين بأمراض الكبد أو الذين يستخدمون أدوية لخفض السكر في الدم.