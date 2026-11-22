اقترح عالما أعصاب من جامعة الأميركية نظرية تطورية جديدة تفسّر سبب تحكّم النصف الأيمن من الدماغ بالجانب الأيسر من الجسم، والعكس، مرجّحين أن أصل هذا التنظيم العصبي يعود إلى نظام الرؤية لدى الأسماك عديمة الفكوك قبل أكثر من 500 مليون سنة، وفق موقع "ساينس أليرت".

جذور الظاهرة

يتميز دماغ الإنسان ومعظم الفقاريات بتوصيلات عصبية متقاطعة، إذ يتحكم النصف الأيسر بالجانب الأيمن من الجسم، بينما يتولى النصف الأيمن التحكم بالجانب الأيسر، وينطبق الأمر نفسه على معالجة المعلومات الحسية.

ورغم تعدد التفسيرات المطروحة لهذه الظاهرة على مدى عقود، ظل أصلها البيولوجي والتطوري غير محسوم.

وفي دراسة نشرتها دورية "Frontiers in Neuroanatomy"، تتبّع الباحثان مارتن ويسندورف ودانيال وانغ تطور هذه التوصيلات، المعروفة علميا بـ"التنظيم الجانبي المقابل"، من خلال مراجعة أبحاث تناولت مجموعات مختلفة من الفقاريات، من البرمائيات إلى الثدييات.

الأسماك القديمة

وخلص الباحثان إلى أن أول تقاطع للمسارات العصبية نشأ على الأرجح في الجهاز البصري لدى الأسماك عديمة الفكوك قبل أكثر من 500 مليون سنة. ففي هذه الأسماك، تنتقل الإشارات الضوئية من كل عين إلى الجانب المقابل من منطقة في الدماغ تُعرف بـ"السقف البصري"، والتي تقابل لدى الثدييات بنية "الأكيمة ".

ومع تطور حواس أخرى، كاللمس والاهتزاز والألم، يُرجّح أن مساراتها العصبية اتبعت النمط المتقاطع نفسه. ولاحقا، حافظت الثدييات ذات القشرة المخية الأكثر تطورا على هذا التنظيم وبنت عليه، بدلا من إعادة تشكيل التوصيلات العصبية بالكامل.

فرضية تحتاج إلى أدلة

ويرى الباحثان أن التفسيرات السابقة، التي ربطت التقاطع العصبي بالكفاءة أو بالتواء جسدي لدى أسلاف الفقاريات، لم تأخذ التاريخ التطوري الكامل في الحسبان.

ومع ذلك، لا تزال النظرية بحاجة إلى أدلة إضافية، إذ قد تساعد دراسة الأحافير القديمة وتحليل التوصيلات العصبية لدى حيوانات لم تُدرس بشكل كاف، مثل التماسيح والطيور، في اختبار صحتها. وبالتالي، يبقى تفسير هذه الظاهرة فرضية علمية غير محسومة حتى الآن.