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توصل باحثون إلى فوائد غير متوقعة لدواء شائع يُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط ، إذ أظهر قدرته على تنشيط الدهون البنية الحارقة للسعرات الحرارية.وبحسب الدراسة، التي أجراها علماء من جامعة "روكفلر" ونشرتها مجلة "ساينس دايلي" العلمية، كشف دواء "لوسارتان" عن قدرته على خفض الوزن ومحاربة أمراض أخرى.وأظهرت الدراسة وتجاربها أن الدواء يعزز نشاط التمثيل الغذائي، إلى جانب رفع معدلات استهلاك الطاقة، وهو ما قد يفيد في دعم صحة الأيض ومكافحة السمنة.ويُعد دواء "لوسارتان" من حاصرات مستقبلات "الأنجيوتنسين"، التي تتمتع بسجل سلامة مثبت، إذ توصل الباحثون إلى أن تأثيره في الدهون البنية يختلف عن آلية خفض ضغط الدم.100 ألف مريضلتحقيق نتائج دقيقة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 100 ألف مريض، واكتشفوا وجود ارتباط بين وجود الدهون البنية وانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكري والقلق والاكتئاب.بالإضافة إلى ذلك، أجرى الباحثون فحوصا متقدمة باستخدام التصوير المقطعي لتحديد وجود الدهون البنية وقياس نشاطها في 6 مناطق مختلفة داخل الجسم.وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين يملكون دهونا بنية في أجسامهم يتمتعون بمؤشرات أفضل لسكر الدم والدهون ووظائف القلب، إلى جانب انخفاض علامات الالتهاب.وللتحقق بشكل أكبر من تأثير دواء لوسارتان، أجرى الفريق تجارب مخبرية على خلايا الدهون البنية، وتوصل إلى أن الدواء يزيد نشاطها الأيضي بصورة مباشرة وملحوظة.تجارب على الفئرانوأكدت تجارب أُجريت على فئران سليمة أن الحيوانات التي تلقت دواء لوسارتان استهلكت كميات أكبر من الطاقة والأكسجين، كما أنتجت كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون.وعلى الرغم من ارتفاع استهلاكها للطاقة، لم يتغير وزن الفئران خلال التجارب، وهو ما كشف عن عدم وجود انخفاض مثبت في الوزن.أما المفاجأة الأخرى، فهي ارتباط وجود الدهون البنية بانخفاض معدلات القلق والاكتئاب، في الوقت الذي لاحظ فيه الباحثون أن بعض مضادات الاكتئاب قد تقلل نشاط هذا النسيج.ورغم ذلك، لم تخلُ النتائج من جوانب مقلقة، إذ رصد الباحثون ارتفاع معدلات هشاشة العظام وبعض لدى الأشخاص الذين لديهم دهون بنية.ومن المرتقب أن يمهد هذا الاكتشاف الطريق لتطوير أدوية تنشط الدهون البنية بأمان، وتحسّن التمثيل الغذائي، إلى جانب الاستفادة من أدوية موجودة بالفعل.