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وبحسب موقع "هيلث لاين"، أوضحت الدكتورة كيرين تشو، المتخصصة في الغدد الصماء والسمنة، أن هذه الأعراض ترتبط بإبطاء إفراغ المعدة، ما يجعل كمية الطعام ونوعيته وسرعة تناوله عوامل أساسية في تخفيف الانزعاج.ونصحت تشو بتناول وجبات صغيرة وببطء، خصوصاً عند بدء العلاج أو زيادة الجرعة، مع تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية والحارة والحلويات والمشروبات السكرية، والحرص على شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف والإمساك.كما شددت على ضرورة الاعتدال في تناول الألياف، لأن زيادتها المفاجئة قد تؤدي إلى تفاقم الانتفاخ، مشيرة إلى أن الزنجبيل أو النعناع قد يساعدان في تخفيف الغثيان، فيما يساهم المشي وشرب الماء في الحد من الإمساك.وفي حالات الإسهال، أوصت بتعويض السوائل والأملاح وتناول أطعمة خفيفة، مع استشارة الطبيب عند استمرار الأعراض أو اشتدادها.وأوضحت تشو أن الآثار الجانبية تكون غالباً أكثر وضوحاً خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الأولى، قبل أن تتراجع تدريجياً مع تكيف الجسم لدى معظم المرضى.وأكدت أهمية عدم إيقاف العلاج من دون استشارة طبية، إذ يمكن للطبيب تعديل الجرعة أو إبطاء زيادتها أو اختيار علاج بديل إذا استمرت الأعراض أو أصبحت غير محتملة.