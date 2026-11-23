لطالما ارتبط الكافيين بمخاوف من تسارع ضربات القلب أو اضطرابها، لكن دراسة حديثة تشير إلى أن تناول القهوة يومياً قد لا يزيد خطر الرجفان الأذيني لدى بعض المصابين به، بل قد يرتبط بانخفاض احتمال تكرار النوبات.

وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health"، أظهرت تجربة سريرية أن الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني الذين واصلوا شرب القهوة كانوا أقل عرضة لعودة اضطراب ضربات القلب مقارنةً بأولئك الذين امتنعوا عن تناول الكافيين.

وشملت الدراسة 200 شخص يعانون الرجفان الأذيني، وهو اضطراب يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، وكانوا يستعدون للخضوع لعلاج بهدف إعادة نظم القلب إلى طبيعته، سواء باستخدام الأدوية أو الصدمات الكهربائية.

وبعد العلاج، قُسّم المشاركون عشوائياً إلى مجموعتين، طُلب من الأولى الاستمرار في شرب كوب واحد على الأقل من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً، فيما امتنع أفراد عن تناول الكافيين بالكامل لمدة 6 أشهر.

وخلال فترة المتابعة، سجلت نوبات متكررة من الرجفان الأذيني أو رفرفة الأذينين لدى 47% من المشاركين الذين تناولوا القهوة، مقابل 64% ممن امتنعوا عن الكافيين، ما يعني انخفاض خطر تكرار اضطراب النظم بنسبة 39% لدى مجموعة القهوة.

وأظهرت النتائج انخفاضاً مماثلاً عند احتساب نوبات الرجفان الأذيني وحدها، من دون إدراج حالات رفرفة الأذينين.

هل القهوة تحمي القلب؟

وقال الباحثون إن النتائج قد تتحدى الاعتقاد الشائع بأن الكافيين يزيد احتمال حدوث اضطرابات ضربات القلب، مشيرين إلى أن القهوة قد لا تكون عاملاً محفزاً للرجفان الأذيني لدى جميع المصابين، بل قد ترتبط بانخفاض تكرار النوبات لدى بعضهم.

لكن الدراسة لم تثبت أن القهوة تمنع الرجفان الأذيني بصورة مباشرة، كما أن المشاركين كانوا من الأشخاص الذين اعتادوا تناول القهوة أساساً، وبالتالي لا يمكن تعميم النتائج على من يبدأ شربها للمرة الأولى.

وشملت الدراسة أشخاصاً تناولوا نحو كوب واحد يومياً، لذلك لا تنطبق نتائجها بالضرورة على من يستهلك كميات أكبر من القهوة أو مشروبات أخرى غنية بالكافيين، مثل مشروبات الطاقة.

كما شدد الباحثون على أن الكافيين قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى تحفيز الأعراض أو تفاقمها، ما يعني أن الاستجابة تختلف بين الأفراد.

وتشير النتائج إلى أن الاعتدال في تناول القهوة قد يكون خياراً مقبولاً لبعض مرضى الرجفان الأذيني، لكن التعامل مع الحالة يبقى مرتبطاً بالتقييم الطبي، ولا ينبغي تغيير العلاج أو التوصيات الطبية بناءً على هذه الدراسة وحدها.

ونُشرت نتائج التجربة في مجلة "JAMA"، وعُرضت أيضاً ضمن جلسات الجمعية الأميركية للقلب العلمية لعام 2025.