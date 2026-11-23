طوّر باحثون في علاجاً تجريبياً جديداً لأمراض اللثة، يجمع بين أجسام مضادة مستخلصة من صفار البيض والضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء، بهدف استهداف البكتيريا المسببة للمرض من دون على الكائنات الدقيقة النافعة في الفم.

وبحسب دراسة أجراها علماء من جامعة ناغويا ونشر موقع "ScienceDaily" تفاصيلها في 23 تشرين الثاني، تستهدف التقنية الجديدة بكتيريا تُعرف باسم "Porphyromonas gingivalis"، التي تؤدي دوراً أساسياً في تطور التهاب دواعم السن، وهو مرض يصيب الأنسجة والعظام التي تدعم الأسنان، وقد يؤدي في مراحله المتقدمة إلى فقدانها.

وتختلف هذه المقاربة عن بعض العلاجات التقليدية، مثل المضادات الحيوية والعلاج الضوئي المضاد للميكروبات، التي قد تقضي على البكتيريا الضارة والنافعة معاً، ما يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي للكائنات الدقيقة في الفم، وقد يساهم في زيادة الالتهابات.

كيف يعمل العلاج الجديد؟

تعتمد التقنية، التي أطلق عليها الباحثون اسم "NIR-PAT²"، على أجسام مضادة من نوع "IgY" تُستخرج من صفار بيض الدجاج الذي جرى تحصينه ضد البكتيريا المستهدفة، وتُربط بصبغة حساسة للضوء.

وبعد التصاق هذه التركيبة بالبكتيريا، يؤدي تعريضها للضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء إلى تنشيط الصبغة، التي تلحق الضرر بالغشاء الخارجي للبكتيريا وتؤدي إلى قتلها، من دون التأثير في الأنواع البكتيرية الأخرى أو خلايا اللثة البشرية السليمة.

وأظهرت التجارب المخبرية أن العلاج لم يسبب ضرراً قابلاً للرصد في خلايا اللثة، في حين تسببت تقنية العلاج الضوئي التقليدية بأضرار خلوية وأبطأت عملية التعافي.

نتائج واعدة في تجارب على الفئران

اختبر الباحثون العلاج أيضاً على فئران مصابة بالتهاب دواعم السن، وأظهرت النتائج انخفاضاً ملحوظاً في فقدان العظام المحيطة بالأسنان، إلى جانب تراجع البكتيريا المستهدفة والحفاظ على بكتيريا "Streptococcus" النافعة.

في المقابل، أدت المضادات الحيوية والعلاج الضوئي التقليدي، خلال التجارب، إلى القضاء على البكتيريا الضارة والنافعة معاً، والتسبب باضطراب أوسع في المجتمع الميكروبي داخل الفم.

ويرى الباحثون أن استخدام الأجسام المضادة المستخلصة من صفار البيض يوفر ميزة إضافية، إذ يمكن إنتاجها بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة نسبياً، ما قد يسهّل تطوير العلاج وتوسيع نطاق استخدامه مستقبلاً.

هل يصبح العلاج متاحاً للبشر؟

رغم النتائج المشجعة، لا يزال العلاج في المرحلة التجريبية، إذ اقتصرت الاختبارات حتى الآن على الخلايا البشرية في المختبر والفئران، ولم تبدأ بعد التجارب السريرية لتقييم فعاليته وسلامته لدى البشر.

كما أشار الباحثون إلى أن التهاب دواعم السن مرض معقد تشارك في تطوره أنواع متعددة من البكتيريا، ولذلك قد لا يكون القضاء على نوع واحد كافياً لمعالجة جميع الحالات.

ويخطط الفريق لاستخدام لتحليل البيانات المتاحة عن بكتيريا الفم، وتحديد أنواع أخرى قد تساهم في المرض، بما يساعد على تطوير علاجات أكثر دقة تستهدف مسببات الالتهاب مع الحفاظ على التوازن الميكروبي الطبيعي.