كشف باحثون في جامعة ميامي الأميركية عن مجموعة غير معروفة سابقاً من الفيروسات، قد تساعد في تفسير مرحلة غامضة من تاريخ تطور الحياة، بعدما أظهرت الدراسة وجود علاقة تطورية أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد بين الفيروسات وحجرات بروتينية صغيرة داخل الخلايا.

وبحسب تقرير نشره موقع "ScienceDaily"، تتحدى النتائج، التي نُشرت في مجلة "Nature Communications"، النظرية التقليدية التي تفترض أن البنى الخلوية المعروفة باسم "Encapsulins" تطورت من الفيروسات، إذ تشير الأدلة الجديدة إلى احتمال أن تكون الفيروسات وهذه الحجرات البروتينية قد تطورت بعضها من بعض في اتجاهين متعاكسين، وعلى مدى ملايين السنين.

حلقة وصل بين الفيروسات والخلايا

تركّز الدراسة على بروتينات تمتلك بنية ثلاثية الأبعاد تُعرف باسم "HK97-fold"، وهي قادرة على تشكيل أغلفة واقية توجد في كل من الفيروسات وحجرات "Encapsulins".

وتميّزت الفيروسات المكتشفة حديثاً بامتلاكها جينومات أصغر وأبسط من تلك الموجودة لدى فيروسات أخرى تنتج أغلفة بروتينية من النوع نفسه، كما تجمع خصائص مشتركة بين الفيروسات والحجرات البروتينية، ما يجعلها مرشحة لأن تكون أشكالاً وسيطة تساعد على فهم كيفية نشوء أنظمة بيولوجية أكثر تعقيداً.

وأوضح الباحث في الدراسة، أبيلاردو أغيلار، أن هذه البروتينات تؤدي وظيفتين مختلفتين؛ فهي تشكّل حجرات تحتضن تفاعلات كيميائية داخل بعض الخلايا، كما تُستخدم في الفيروسات لتخزين مادتها الوراثية وحمايتها.

يقود إلى الفيروسات المجهولة

لم يعتمد الفريق على زراعة الفيروسات داخل المختبر، بل بحث في قواعد بيانات جينية ضخمة تضم مليارات تسلسلات ، مستخدماً أدوات المعلوماتية الحيوية ونماذج الذكاء الاصطناعي، بما فيها نماذج اللغة الخاصة بالبروتينات وبرنامج "AlphaFold" لتحليل البنى البروتينية.

وشملت البيانات عينات بيئية جُمعت من أنحاء مختلفة من العالم، بينها التربة ومياه البحار ومياه الصرف الصحي والأمعاء البشرية.

وسمح هذا الأسلوب للباحثين بدراسة فيروسات لم يتمكن العلماء من زراعتها مخبرياً، ولا يعرفون في بعض الحالات الكائنات التي تستضيفها.

وقال الباحث المشارك في الدراسة أنطوني لوكي إن غالبية الفيروسات لا يمكن تنميتها في المختبر، لكن تحليل التسلسلات الجينية يتيح الوصول إلى معلومات عنها ودراسة كيفية تكيفها وتطورها.

هل تؤدي الفيروسات وظائف تتجاوز العدوى؟

وطرح الباحثون تفسيراً جزيئياً محتملاً للعلاقة التطورية بين الفيروسات والحجرات البروتينية، يستند إلى ما يُعرف باسم "Procapsids"، وهي أغلفة بروتينية فيروسية غير ناضجة قد تشكل مرحلة انتقالية بين النوعين.

وتشير فرضيتهم إلى أن هذه الأغلفة قد تكون قادرة على أداء وظائف تتعلق بحمل المادة الوراثية، إلى جانب توفير بيئة تسمح بحدوث تفاعلات كيميائية حيوية.

ويرى الباحثون أن هذه الإمكانية قد تعني أن بعض الأغلفة الفيروسية لا تقتصر وظيفتها على حماية المادة الوراثية ونقلها، بل قد تؤدي أدواراً أخرى في البيئة، إلا أن إثبات هذه الوظائف يحتاج إلى مزيد من الدراسات.

وتفتح النتائج، وفق الفريق، آفاقاً جديدة لفهم نشأة الحياة وتطورها المبكر، كما قد تساعد الأدوات المستخدمة في الدراسة على اكتشاف فيروسات ومسببات أمراض ناشئة لم تكن معروفة سابقاً.