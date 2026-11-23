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كشفت إرشادات طبية أوروبية حديثة عن تطور مهم في علاج التهاب الكبد الدهني، بعد اعتماد دواءين في يستهدفان الالتهاب والتليف، ما يفتح المجال أمام تحسين حالة المرضى والحد من تطور المضاعفات.وأوضحت الإرشادات، الصادرة في أيلول 2026، أن دواءي "ريسميتيروم" و"سيماغلوتايد" أظهرا نتائج واعدة لدى المصابين بالتهاب الكبد الدهني المصحوب بتليف متوسط إلى متقدم، من دون تشمع.وأظهرت التجارب السريرية أن دواء "ريسميتيروم" ساهم في زوال الالتهاب لدى نحو 26 إلى 30% من المرضى، فيما حقق "سيماغلوتايد" النتيجة نفسها لدى 62.9% من المشاركين في تجربة منفصلة، مع تسجيل تحسن في درجات التليف لدى بعض المرضى.وشددت الإرشادات على أن العلاجين لا يناسبان جميع المصابين بالكبد الدهني، وأن استخدامهما يتطلب تقييماً طبياً دقيقاً، خصوصاً أن المرض قد يتطور بصمت من دون أعراض واضحة.وأكد الخبراء أن خفض الوزن وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي تبقى أساس العلاج، مشيرين إلى أن فقدان ما بين 7 و10% من الوزن قد يساعد على تحسين التهاب الكبد، فيما ترتبط خسارة أكثر من 10% بفرص أكبر لتحسن التليف.ورغم النتائج المشجعة، لا تزال الدراسات مستمرة لتحديد مدى قدرة العلاجين على منع المضاعفات الخطيرة، بما فيها تشمع الكبد وسرطان الكبد، على المدى .