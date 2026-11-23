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حذّر أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي من التسرّع في تشخيص متلازمة القولون العصبي، مشيراً إلى أن أعراضها قد تتشابه مع أمراض أكثر خطورة، ما يؤدي إلى تأخير اكتشافها وعلاجها.وأوضح، في مقال نشرته نت، أن متلازمة القولون العصبي تصيب نحو شخص من كل عشرة أشخاص حول العالم، وتسبّب آلاماً متكررة في البطن وانتفاخاً واضطرابات في حركة الأمعاء، تتراوح بين الإمساك والإسهال.وأشار إلى أن المشكلة تكمن في اعتبار جميع اضطرابات الجهاز الهضمي ناتجة عن القولون العصبي، رغم احتمال ارتباط بعضها بأمراض أخرى، أبرزها داء كرون والتهاب القولون التقرحي وحساسية القمح، إضافة إلى أورام القولون والمستقيم.ولفت إلى وجود علامات تحذيرية تستدعي مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، من بينها فقدان الوزن غير المبرر، وظهور دم في البراز، وفقر ، والاستيقاظ ليلاً بسبب الألم أو الإسهال، فضلاً عن وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون.وأكد أن التشخيص الدقيق يعتمد على تقييم الأعراض وإجراء الفحوصات المناسبة عند الحاجة، محذّراً من الاعتماد على المسكنات والأعشاب من دون معرفة السبب الحقيقي للأعراض.وشدّد على أن القولون العصبي بحد ذاته لا يتحوّل إلى سرطان، ويمكن السيطرة على أعراضه من خلال العلاج المناسب، وتنظيم الغذاء، وممارسة الرياضة، والحد من التوتر، مع ضرورة استبعاد الأمراض العضوية قبل تثبيت التشخيص.