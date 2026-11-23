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تشهد دول عدة ارتفاعاً في حالات العدوى التنفسية مع اقتراب فصل الشتاء، وسط مخاوف من عودة انتشار ، خصوصاً مع تشابه أعراضه مع الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي.ووفقاً لأحدث بيانات ، ارتفع نشاط الإنفلونزا تدريجياً في مناطق من نصف ، فيما بقي انتشار كورونا منخفضاً عالمياً، رغم تسجيل زيادات محلية في بعض الدول.وأوضح خبراء أن الفيروسات الثلاثة تتسبب بأعراض متشابهة، أبرزها الحمى والسعال والتهاب الحلق والرشح والإرهاق، ما يجعل التمييز بينها اعتماداً على الأعراض وحدها أمراً صعباً، ويستدعي إجراء الفحوص الطبية في بعض الحالات.وأشار اختصاصي الأمراض الصدرية والحساسية محمد المنسي إلى أن ارتفاع الإصابات يتوافق مع النشاط الموسمي المعتاد للفيروسات التنفسية، ولا يعني بالضرورة ظهور جائحة جديدة شبيهة بكورونا.وحذّر الخبراء من أن العدوى قد تتسبب بمضاعفات خطيرة لدى كبار السن والرضع والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، داعين إلى مراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض أو تفاقمها، وطلب الرعاية الطارئة عند ظهور صعوبة شديدة في التنفس أو ألم مستمر في .وأكدوا أهمية تلقي اللقاحات الموصى بها، وتهوية الأماكن المغلقة، وغسل اليدين، وتجنّب مخالطة الآخرين عند الإصابة، مشددين على أن ارتفاع العدوى خلال الشتاء لا يشير بحد ذاته إلى عودة جائحة كورونا.