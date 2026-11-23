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مع انخفاض درجات الحرارة، ترتفع معدلات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، لكن الأبحاث العلمية تشير إلى أن البرد بحد ذاته لا يسبب العدوى، بل يهيّئ ظروفاً تساعد الفيروسات على الانتشار.وأظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعتي هارفارد ونورث إيسترن الأميركيتين أن انخفاض درجة الحرارة داخل الأنف قد يضعف دفاعاته المناعية الطبيعية، ما يزيد قابلية الإصابة بالفيروسات عند التعرض لها.كما كشفت دراسات أخرى أن الهواء البارد والجاف يساعد على انتقال بعض الفيروسات التنفسية، ولا سيما الإنفلونزا، فيما يؤدي قضاء وقت أطول في الأماكن المغلقة والمزدحمة، مع ضعف التهوية، إلى زيادة فرص العدوى.وأوضحت اختصاصية علياء أن أبرز الفيروسات المنتشرة شتاءً تشمل الإنفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي التنفسي والفيروسات المسببة لنزلات البرد، إضافة إلى ، مشيرةً إلى تشابه أعراضها، ومنها السعال والحمى والرشح والتهاب الحلق.وحذّرت من ارتفاع خطر المضاعفات لدى كبار السن والأطفال الصغار والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، مؤكدةً أن المضادات الحيوية لا تعالج العدوى الفيروسية.وشدّدت على أهمية تلقي اللقاحات الموصى بها، وتهوية الأماكن المغلقة، وغسل اليدين، وتجنّب مخالطة الآخرين عند ظهور الأعراض، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند حدوث صعوبة في التنفس أو ألم مستمر في .