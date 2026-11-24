قد لا تحتاج إلى تخصيص وقت طويل للمشي يومياً للحصول على فوائده الصحية، إذ كشفت دراسة أميركية أن توزيع النشاط البدني على فترات قصيرة ومتكررة خلال اليوم قد يساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة على ضبط مستويات السكر في الدم
بصورة أفضل، مقارنة بممارسة المشي لمدة واحدة متواصلة.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كولورادو أنشوتز
ونشرتها دورية Obesity المتخصصة في أبحاث السمنة، أن تقسيم 45 دقيقة من المشي السريع على فترات متعددة خلال اليوم يرتبط بتحكم أفضل في مستويات الجلوكوز، وتقلبات أقل في سكر الدم.
الحل .. 45 دقيقة
شملت التجربة 30 شخصاً بالغاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ويتبعون نمط حياة يتسم بقلة النشاط البدني، إذ يقضون أكثر من ست ساعات يومياً في الجلوس.
كما طلب الباحثون من المشاركين ممارسة المشي السريع لمدة 45 دقيقة يومياً، خمسة أيام أسبوعياً، على مدار ستة أسابيع.
ووزع الباحثون المشاركين عشوائياً على مجموعتين؛ مارست الأولى المشي لمدة 45 دقيقة متواصلة، بينما قسمت المجموعة الثانية
المدة نفسها إلى فترات قصيرة موزعة على مدار اليوم.
نتائج أفضل لتنظيم السكر
بعد انتهاء التجربة، أظهرت النتائج أن المشاركين الذين وزعوا المشي على فترات قصيرة ومتعددة حققوا تحكماً أفضل في مستويات السكر بالدم
، مع قضاء وقت أطول ضمن النطاق المستهدف للجلوكوز، فضلاً عن تسجيل تقلبات أقل في مستوياته على مدار اليوم.
وأوضحت رئيسة فريق الدراسة
، أودري
برجويجنان، الأستاذة المشاركة في المركز الطبي بجامعة كولورادو
أنشوتز، إن النتائج تشير إلى أن طريقة توزيع النشاط البدني على مدار اليوم قد تكون بأهمية حجم النشاط الذي يمارسه الشخص.
وأضافت الباحثة، في تصريحات نقلها موقع "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث العلمية، أن الاعتماد على فترات قصيرة ومتقطعة من المشي، بدلاً من الاكتفاء بجلسة تمرين واحدة، قد يوفر فوائد إضافية لتنظيم مستويات الجلوكوز، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني.