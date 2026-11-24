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وبحسب موقع " " الطبي، يمكن أن يؤثر فيتامين K في فاعلية الوارفارين، وهو دواء يُستخدم للوقاية من الجلطات الدموية وعلاجها، لذلك يُنصح الأشخاص الذين يتناولونه بالحفاظ على استهلاك كميات ثابتة من هذا الفيتامين، وتجنب التغييرات المفاجئة في ، خاصة عند تناول أطعمة غنية به مثل البروكلي والسبانخ والكرنب. يثير تناول البروكلي تساؤلات بشأن مدى ملاءمته للأشخاص الذين يستخدمون أدوية سيولة ، نظرًا لاحتوائه على فيتامين K، الذي يؤدي دورًا مهمًا في تخثر الدم، وقد يؤثر في فعالية بعض الأدوية، وعلى رأسها الوارفارين.وبحسب موقع " " الطبي، يمكن أن يؤثر فيتامين K في فاعلية الوارفارين، وهو دواء يُستخدم للوقاية من الجلطات الدموية وعلاجها، لذلك يُنصح الأشخاص الذين يتناولونه بالحفاظ على استهلاك كميات ثابتة من هذا الفيتامين، وتجنب التغييرات المفاجئة في ، خاصة عند تناول أطعمة غنية به مثل البروكلي والسبانخ والكرنب.

لا يعني ذلك ضرورة الامتناع عن تناول البروكلي، إذ يمكن لمرضى الوارفارين إدراجه في وجباتهم، مع الحرص على عدم تغيير الكميات المستهلكة بصورة مفاجئة، لتجنب التأثير في استجابة الجسم للعلاج.



وأوضح موقع "هيلث دايركت"، التابع للخدمات الصحية ، أن الأطعمة الغنية بفيتامين K قد تؤثر في طريقة عمل الوارفارين، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب قبل إجراء تغييرات كبيرة في النظام الغذائي.

ولا يقتصر الأمر على كل أدوية سيولة الدم، إذ يرتبط تأثير فيتامين K بصورة أساسية بالوارفارين، بينما لا يتأثر مستخدمو أدوية أخرى، مثل أبيكسابان وريفاروكسابان، بالتغيرات في استهلاك هذا الفيتامين بالطريقة نفسها.

ويؤكد في أهمية الحفاظ على نمط منتظم في تناول الأطعمة الغنية بفيتامين K لدى مستخدمي الوارفارين، مع ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تعديل النظام الغذائي أو تغيير جرعة الدواء. (إرم نيوز)