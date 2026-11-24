يُعد الحليب من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، لكن إضافة القرفة إليه قد تمنح هذا المشروب خصائص إضافية، تتعلق بالهضم، والاسترخاء، ومضادات الأكسدة. ورغم تداول فوائد عديدة لتناول الحليب بالقرفة قبل النوم، فإن بعضها لا يزال بحاجة إلى أدلة علمية أكثر وضوحاً، بحسب الخبراء.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يحتوي الحليب على الكالسيوم، وفيتامين D، والبروتين، وهي عناصر تدعم صحة العظام والعضلات، كما يحتوي على التريبتوفان، والميلاتونين، المرتبطين بالاسترخاء والنوم، وقد يساعد الحليب الدافئ في تهدئة الجهاز الهضمي.

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أما القرفة، فتتميز باحتوائها على مضادات الأكسدة ومركبات قد تساعد في الحد من الالتهابات، إلى جانب تأثيرات محتملة في تنظيم مستويات السكر ، وتحسين حساسية الإنسولين، فضلاً عن خصائصها المضادة لبعض أنواع البكتيريا والفطريات.



ماذا يحدث عند تناول الحليب بالقرفة يومياً؟



تحسين الاسترخاء والنوم

قد يساعد الحليب الدافئ على الشعور بالهدوء قبل النوم، لكن تأثير القرفة المباشر في جودة النوم لا يزال غير محسوم علمياً.



دعم الهضم

قد تسهم القرفة في تخفيف بعض أعراض اضطرابات الهضم، مثل الغازات والانتفاخ، لكن المشروب ليس علاجاً مؤكداً للقولون العصبي أو الحموضة.



دعم المناعة

توفر مكونات الحليب والقرفة عناصر ومركبات مضادة للأكسدة قد تدعم وظائف الجسم الدفاعية.



تنظيم سكر

تشير بعض الدراسات إلى احتمال مساهمة القرفة في تحسين حساسية الإنسولين، لكن تأثيرها يختلف، ولا تغني عن العلاج الطبي.



دعم صحة العظام

يوفر الحليب الكالسيوم والبروتين وفيتامين D، وهي عناصر أساسية للحفاظ على صحة العظام.