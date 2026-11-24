يُعد الحليب من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، لكن إضافة القرفة إليه قد تمنح هذا المشروب خصائص إضافية، تتعلق بالهضم، والاسترخاء، ومضادات الأكسدة. ورغم تداول فوائد عديدة لتناول الحليب بالقرفة قبل النوم، فإن بعضها لا يزال بحاجة إلى أدلة علمية أكثر وضوحاً، بحسب الخبراء.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يحتوي الحليب على الكالسيوم، وفيتامين D، والبروتين، وهي عناصر تدعم صحة العظام والعضلات، كما يحتوي على التريبتوفان، والميلاتونين، المرتبطين بالاسترخاء والنوم، وقد يساعد الحليب الدافئ في تهدئة الجهاز الهضمي.
أما القرفة، فتتميز باحتوائها على مضادات الأكسدة ومركبات قد تساعد في الحد من الالتهابات، إلى جانب تأثيرات محتملة في تنظيم مستويات السكر بالدم
، وتحسين حساسية الإنسولين، فضلاً عن خصائصها المضادة لبعض أنواع البكتيريا والفطريات.
ماذا يحدث عند تناول الحليب بالقرفة يومياً؟
تحسين الاسترخاء والنوم
قد يساعد الحليب الدافئ على الشعور بالهدوء قبل النوم، لكن تأثير القرفة المباشر في جودة النوم لا يزال غير محسوم علمياً.
دعم الهضم
قد تسهم القرفة في تخفيف بعض أعراض اضطرابات الهضم، مثل الغازات والانتفاخ، لكن المشروب ليس علاجاً مؤكداً للقولون العصبي أو الحموضة.
دعم المناعة
توفر مكونات الحليب والقرفة عناصر ومركبات مضادة للأكسدة قد تدعم وظائف الجسم الدفاعية.
تنظيم سكر الدم
تشير بعض الدراسات إلى احتمال مساهمة القرفة في تحسين حساسية الإنسولين، لكن تأثيرها يختلف، ولا تغني عن العلاج الطبي.
دعم صحة العظام
يوفر الحليب الكالسيوم والبروتين وفيتامين D، وهي عناصر أساسية للحفاظ على صحة العظام.
صحة القلب
قد ترتبط القرفة بتغيرات إيجابية في مستويات الدهون بالدم، لكن الأدلة لا تكفي لاعتبار المشروب وسيلة للوقاية من أمراض القلب.
البشرة
توفر مكونات الحليب عناصر غذائية تدعم صحة الجلد، بينما قد تساعد مضادات الأكسدة في الحد من الإجهاد التأكسدي، دون أدلة مؤكدة على علاج حب الشباب.
تقليل الرغبة في السكريات
قد يساعد المشروب، خاصة إذا كان غير محلَّى، في استبدال بعض المشروبات السكرية، لكنه ليس وسيلة مستقلة لخسارة الوزن.
وتشير دراسات محدودة إلى ارتباط تناول القرفة بتغيرات في الدهون بالجسم، لكن النتائج لا تثبت أنها تحرق الدهون بصورة مباشرة. كما أن الإفراط في تناول القرفة، خاصة أنواع القرفة الغنية بمركب الكومارين، قد يضر الكبد، لذا يُفضل استخدامها بكميات معتدلة ضمن النظام الغذائي
. (إرم نيوز)