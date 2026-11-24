كشف باحثون في جامعة سيدني عن نمط فرعي جديد من الاكتئاب يرتبط بالساعة البيولوجية للجسم، وقد يفسّر سبب عدم استجابة بعض المرضى بشكل جيد لمضادات الاكتئاب الشائعة.

وأظهرت دراسة نُشرت في "المجلة للطب النفسي"، وشملت أكثر من 10 آلاف شخص أسترالي سبق أن عانوا من الاكتئاب، أن نحو ربع المشاركين، أي 2604 أشخاص، يحملون خصائص هذا النمط الذي أطلق عليه الباحثون اسم "الاكتئاب المرتبط بالإيقاع اليومي".

ووفقاً للدراسة، يرتبط هذا النوع باضطراب الساعة الداخلية للجسم المسؤولة عن تنظيم دورات اليقظة والنوم على مدار 24 ساعة. ويكون المصابون به أكثر ميلاً إلى السهر والاستيقاظ في وقت متأخر، كما يميلون إلى النوم لفترات أطول خلال نوبات الاكتئاب، لكنهم يستيقظون وهم يشعرون بالإرهاق رغم قضاء وقت إضافي في السرير.

وسجل الباحثون لدى هذه الفئة أيضاً ارتباطاً أكبر بالتغيرات الموسمية في أعراض الاكتئاب، وبداية المرض في سن مبكرة، فضلاً عن أعراض أكثر حدة، من بينها الهوس وارتفاع مستويات الأفكار الانتحارية. كما أظهر التحليل الجيني استعداداً أكبر لمشكلات التهابية وأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات في النمو العصبي، من بينها اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

وتبرز أهمية هذا الاكتشاف في ما يتعلق بفاعلية العلاجات المتاحة، إذ وجد الباحثون أن المصابين بهذا النمط يستجيبون بصورة أقل لمضادات الاكتئاب الشائعة التي تستهدف السيروتونين والنورأدرينالين، مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، كما يعانون آثاراً جانبية أكثر.

في المقابل، قد تكون العلاجات التي تستهدف الساعة البيولوجية أكثر ملاءمة لهذه الحالات، ومنها العلاج بالضوء، والميلاتونين، وبعض مضادات الاكتئاب التي تؤثر في المسارات المرتبطة بهرمون الميلاتونين.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، إيميليانا تونيني، إن تحديد الخصائص المختلفة للأنماط الفرعية للاكتئاب يمكن أن يساعد في إتاحة العلاج الأكثر فاعلية للمرضى في وقت مبكر.

، أوضح الباحث المشارك جاكوب كراوس أن العلاجات المرتبطة بالإيقاع اليومي، مثل العلاج بالضوء والميلاتونين، قد تكون أكثر ملاءمة لهذه الفئة، داعياً إلى بحث استخدامها في مراحل مبكرة لدى المرضى الذين تظهر عليهم هذه الخصائص.

وتكتسب النتائج أهمية خاصة لدى الشباب، إذ حذّر الباحث هيكي من أن عدم التعرف المبكر إلى هذا النمط قد يؤدي إلى تجارب غير ناجحة وآثار جانبية يمكن تجنبها. وأشار إلى أن نسبة من المرضى قد تكون لديهم خيارات علاجية سلوكية وطبية تستهدف الساعة البيولوجية، بدلاً من البدء تلقائياً بمضادات الاكتئاب التقليدية.