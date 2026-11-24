يشعر كثيرون بالنعاس والخمول بعد تناول وجبات كبيرة، خصوصاً خلال الولائم والأعياد، ويُحمّل الديك غالباً مسؤولية ما يُعرف بـ"غيبوبة الطعام". لكن السبب الأساسي، وفقاً لطبيب، لا يتعلق بهذا النوع من اللحوم بقدر ما يرتبط بكمية الطعام التي نتناولها.

وفي تقرير نشره موقع "Verywell Health"، أوضح الطبيب سهـيب امتياز أن الديك الرومي لا يحتوي على مستويات استثنائية من الحمض الأميني "التريبتوفان"، المعروف بارتباطه بالنوم، مشيراً إلى أن أطعمة أخرى غنية بالبروتين تحتوي عليه أيضاً.

ولفت إلى أن الوجبة الكبيرة تمد الدماغ بكمية من هذا الحمض الأميني، لكن الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام يعود في معظمه إلى حجم الوجبة. فعندما تمتلئ المعدة وتتمدد، وتصل المغذيات إلى الأمعاء، يرسل الجهاز الهضمي إشارات إلى الدماغ عبر العصب المبهم والهرمونات، لتصل إلى مناطق مسؤولة عن تنظيم النوم واليقظة، ما قد يسهم في الشعور بالخمول.

كيف تتجنب الخمول بعد الطعام؟

وينصح امتياز بالمشي لمدة 20 دقيقة تقريباً خلال النصف ساعة الأولى بعد تناول الوجبة، للمساعدة في الحد من الشعور بالنعاس والخمول. كما يشدد على أهمية البقاء في وضعية مستقيمة وعدم الاستلقاء مباشرة بعد الأكل، إلى جانب الحد من تناول والأطعمة الغنية بالدهون، التي قد تزيد الشعور بالثقل والانتفاخ.

أما شرب كميات إضافية من الماء بعد الوجبة، فلا يوصي به الطبيب لتخفيف الامتلاء، لأن الماء قد يزيد تمدد المعدة والإحساس بالشبع. وفي المقابل، قد يساعد شرب الماء قبل تناول الطعام على ضبط كمية الأكل وتجنب الإفراط فيه.

ولتحقيق توازن في الوجبة، ينصح بالالتزام بكميات الطعام المعتادة، وتخصيص نصف الطبق للخضار، وربعه للبروتين مثل الديك الرومي، والربع المتبقي للنشويات، مثل البطاطا المهروسة.

أما الأشخاص الذين يعانون حالات صحية تؤثر في قدرة الجسم على تنظيم مستوى السكر في ، مثل مرضى ، فينصحهم الطبيب بتناول البروتين أو الخضار قبل النشويات.