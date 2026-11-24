قد تكون إضافة الفول السوداني إلى وجبة الإفطار خطوة بسيطة لتحسين ، إذ يوفر مزيجاً من البروتين والألياف والدهون الصحية والفيتامينات، وقد يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتنظيم استجابة الجسم للإنسولين، وتحسين جودة التغذية عموماً.

وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health"، فإن تناول الفول السوداني أو زبدته صباحاً يقدم مجموعة من الفوائد، أبرزها:

1- مزيج غذائي يساعد على الشبع

تحتوي أونصة واحدة، أي نحو 28 غراماً من الفول السوداني النيّئ، على 161 سعرة حرارية، و7.5 غرامات من البروتين، و14 غراماً من الدهون، و4.5 غرامات من الكربوهيدرات، و2.5 غرام من الألياف.

ويساعد اجتماع البروتين والدهون والألياف على جعل الوجبة أكثر إشباعاً، كما يساهم البروتين في الحفاظ على العضلات، فيما تبطئ الألياف عملية الهضم وتدعم صحة الجهاز الهضمي والقلب. ومعظم الدهون الموجودة في الفول السوداني غير مشبعة، وهي مرتبطة بفوائد لصحة القلب.

2- مصدر لفيتامينات ومعادن أساسية

توفر الكمية نفسها نحو 2 ميكروغرام من السيلينيوم، و3.5 ملليغرامات من النياسين، و68 ميكروغراماً من الفولات، و2.5 ملليغرام من فيتامين E.

وتؤدي هذه العناصر أدواراً مختلفة في الجسم؛ فالسيلينيوم يدعم وظائف المناعة والغدة الدرقية والدفاعات المضادة للأكسدة، ويساعد النياسين على تحويل الطعام إلى طاقة، فيما يدخل الفولات في إنتاج وخلايا الحمراء. أما فيتامين E فيعمل مضاداً للأكسدة ويساعد على حماية الخلايا من التلف.

3- قد يقلل تناول الطعام خلال بقية اليوم

على الرغم من أن الفول السوداني غني بالسعرات الحرارية، تشير أبحاث إلى أن تناوله قد يقابله انخفاض في كمية الطعام المستهلكة لاحقاً خلال اليوم.

وأظهرت مراجعة بحثية أن تناول كميات تراوح بين 23 و88 غراماً ارتبط بانخفاض استهلاك الطعام في وقت لاحق، وهي ظاهرة تُعرف بالتعويض عن الطاقة. لكن هذا التأثير لم يظهر في جميع الدراسات، وكان أوضح عندما جرى تناول الفول السوداني كوجبة خفيفة مستقلة بدلاً من إضافته إلى وجبة أكبر.

4- قد يحسّن استجابة الجسم للإنسولين

قد يساعد الفول السوداني في تنظيم مستوى السكر في الدم من خلال تحسين حساسية الجسم للإنسولين، أي مدى استجابته لهذا الهرمون.

ووفقاً لتحليل بحثي أشار إليه التقرير، أدى تناول الفول السوداني أو المكسرات الأخرى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الإنسولين أثناء الصيام ومؤشر مقاومة الإنسولين. لكن الدراسة لم تجد فرقاً ذا دلالة إحصائية في مستويات السكر في الدم.

5- يعزز جودة النظام الغذائي

يساعد إدراج الفول السوداني في الإفطار على زيادة استهلاك مجموعة من العناصر الغذائية، خصوصاً فيتامين E، الذي لا يحصل كثيرون على كميات كافية منه. ويشير التقرير إلى أن 84% من سكان لا يبلغون الكمية اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين، والبالغة 15 ملليغراماً.

كيف تضيفه إلى وجبة الإفطار؟

يمكن تناول الفول السوداني بطرق مختلفة، منها دهن زبدته على خبز الحبوب الكاملة، أو إضافتها إلى الشوفان، أو رش حباته المفرومة فوق اللبن، أو خلطه بالعصائر، أو إضافته إلى حبوب الغرانولا المنزلية.

كما يمكن تناوله مع الفاكهة وقطعة من خبز الحبوب الكاملة، للاستفادة من تنوع العناصر الغذائية في الوجبة.