لا يقتصر الحفاظ على صحة البشرة والعظام والمفاصل على استخدام مستحضرات العناية أو تناول مكملات الكولاجين، إذ يمكن للنظام الغذائي أن يؤدي دوراً أساسياً في دعم إنتاج الجسم الطبيعي لهذا البروتين، من خلال توفير الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن اللازمة لتكوينه.

وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health"، فإن الكولاجين يساعد في الحفاظ على قوة العظام ومرونة المفاصل وصحة البشرة، ويمكن الحصول عليه مباشرة من بعض الأطعمة، فيما توفر أطعمة أخرى العناصر التي يحتاجها الجسم لإنتاجه.

وفي ما يلي 12 نوعاً من الأطعمة التي تدعم إنتاج الكولاجين:

1- مرق العظام

يُحضّر مرق العظام عبر غلي عظام البقر أو الدجاج أو الديك أو الخنزير لساعات طويلة. وتختلف كمية الكولاجين والبروتين الموجودة فيه بحسب نوع العظام وطريقة التحضير، وقد أظهرت إحدى الدراسات تفاوت نسبة الكولاجين في أنواع مختلفة من مرق العظام بين 17.9% و20.4%.

2- المأكولات البحرية

تحتوي جلود الأسماك وعظامها وقشورها وغضاريفها على كميات من الكولاجين. ويمكن تناول الأسماك مع جلدها، مثل السلمون، أو اختيار أنواع ذات عظام طرية صالحة للأكل، مثل السردين والأنشوفة المعلّبين، للحصول على البروتين وأحماض 3 الدهنية أيضاً.

أما المحار والروبيان، فيوفران الزنك، وهو معدن يحتاج إليه الجسم لإنتاج الكولاجين.

3- الدواجن

يمكن الحصول على الكولاجين من مرق عظام الدجاج، وكذلك من تناول الدواجن مع الجلد واللحوم الملتصقة بالعظام. وتختلف الكمية بحسب الجزء المستهلك؛ فأقدام الدجاج والفخذان والساقان مع الجلد تحتوي على كولاجين أكثر من صدر الدجاج، الذي يتكوّن في معظمه من الأنسجة العضلية.

كما توفر الدواجن البروتين والأحماض الأمينية التي يستخدمها الجسم في إنتاج الكولاجين.

4- اللحوم والأحشاء

تحتوي بعض الأجزاء الحيوانية الغنية بالأنسجة الضامة على الكولاجين، ومنها كرشة البقر، وجلد البقر والخنزير، وآذان الخنازير، وذيل الثور وأقدام الدجاج.

أما الكبد والكلى، فرغم احتوائهما على كميات أقل من الكولاجين، فإنهما يوفران البروتين الذي يحتاج إليه الجسم لإنتاجه.

5- منتجات الألبان

لا يحتوي الحليب والجبن واللبن على الكولاجين، لأنها لا تضم أنسجة ضامة، لكنها توفر بروتيناً كاملاً يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم، ويمكن استخدام هذه العناصر في تكوين الكولاجين بصورة طبيعية.

6- البقوليات

لا تحتوي النباتات على الكولاجين، لكنها توفر الأحماض الأمينية والعناصر الغذائية اللازمة لإنتاجه. وتُعد الفاصولياء والبازلاء والعدس مصادر جيدة للبروتين، كما تحتوي على الزنك والحديد، وهما معدنان أساسيان لهذه العملية.

7- الصويا

تتميز الصويا بأنها توفر بروتيناً كاملاً، كما تحتوي على مركبات الإيزوفلافون التي قد تساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين. ويمكن إدراجها في من خلال التوفو، والتمبيه، وحليب الصويا، والميسو، وفول الصويا الأخضر.

8- الخضار الورقية

توفر الخضار الورقية الأحماض الأمينية وفيتامين C، وهما عنصران أساسيان لإنتاج الكولاجين، إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى. ومن أبرزها السبانخ، والكرنب، والجرجير المائي، والسلق، وأوراق الخردل.

9- الحمضيات

تُعد البرتقال والليمون والليمون الأخضر والغريب فروت مصادر غنية بفيتامين C، الذي يحتاج إليه الجسم لتكوين الكولاجين. وقد يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى ضعف إنتاجه وتأخر التئام الجروح.

10- التوت

تحتوي أنواع من التوت، مثل الفراولة والتوت الأسود وتوت العليق، على كميات جيدة من فيتامين C، فضلاً عن مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا وإصلاح الأضرار التي تتعرض لها، ومنها الأضرار المرتبطة بأشعة الشمس.

11- الفليفلة الحلوة

تحتوي الفليفلة الحمراء والبرتقالية والصفراء على فيتامين C بكميات أكبر من الفليفلة الخضراء، ما يجعلها خياراً غذائياً مفيداً لدعم إنتاج الكولاجين.

12- الكيوي

تُعد فاكهة الكيوي مصدراً ممتازاً لفيتامين C، إذ توفر حبة متوسطة الحجم أكثر من 75% من الكمية اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين.

كيف يستفيد الجسم من الكولاجين؟

يوضح التقرير أن الكولاجين الذي نتناوله عبر الطعام يتفكك جزئياً خلال عملية الهضم، ويمكن للجسم الاستفادة من أجزاء منه في تكوين كولاجين جديد. لذلك، فإن تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين أو بالعناصر التي تدخل في إنتاجه يساعد على توفير المواد اللازمة لهذه العملية الطبيعية.

وتشير بعض الدراسات أيضاً إلى أن مكملات الكولاجين قد تحسّن صحة العظام والمفاصل والبشرة، بما في ذلك زيادة ترطيب الجلد وتحسين مرونته.