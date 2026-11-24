يُعد وبذور اليقطين من الخيارات الغذائية التي يمكن إدراجها في نظام غذائي يهدف إلى ضبط مستويات السكر في ، بفضل احتوائهما على الدهون الصحية والألياف والبروتين، لكن لكل منهما خصائص غذائية مختلفة، فيما لا تزال الأدلة العلمية بشأن تأثيرهما المباشر على سكر الدم متفاوتة.

وبحسب تقرير نشره موقع "Health"، فإن بذور اليقطين والجوز من الأطعمة ذات المؤشر المنخفض، ما يعني أن تناولهما لا يؤدي عادةً إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر، لكن لا توجد دراسة مباشرة قارنت تأثيرهما في سكر الدم وجهاً لوجه.

بذور اليقطين: مغنيسيوم وألياف وبروتين

تحتوي بذور اليقطين على المغنيسيوم والزنك والألياف والبروتين، وهي عناصر قد تدعم وظائف الجسم المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي للسكر.

وتشير دراسات أولية إلى أن بذور اليقطين قد تساعد في تقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات، كما أظهرت بعض الأبحاث أن مسحوق بذور اليقطين قد يساهم في خفض مستويات الهيموغلوبين السكري لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، إلا أن هذه النتائج تحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها.

ويُعد المغنيسيوم من العناصر التي تلعب دوراً في تنظيم مستويات السكر، فيما تساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، وقد تسهم في الحد من التقلبات السريعة في مستويات السكر.

الجوز: دهون غير مشبعة وكربوهيدرات أقل

أما الجوز، فيتميز باحتوائه على نسبة مرتفعة من الدهون غير المشبعة، إلى جانب الألياف ومكونات نباتية أخرى. كما أنه يحتوي على كمية أقل من الكربوهيدرات مقارنة ببذور اليقطين، ما قد يجعله خياراً مناسباً لمن يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات.

وأظهرت بعض الدراسات أن تناول الجوز قد يرتبط بتحسن مستويات السكر لدى فئات معينة، بما فيها الأشخاص المصابون بمتلازمة الأيض، لكن نتائج الأبحاث ليست متسقة.

فقد وجدت مراجعة علمية شملت تجارب سريرية أن تناول الجوز لم يُحدث تحسناً ملحوظاً بصورة إجمالية في مؤشرات ضبط السكر، بما فيها سكر الدم أثناء الصيام والهيموغلوبين السكري والإنسولين ومؤشر مقاومة الإنسولين.

كما تشير بعض الدراسات القائمة على الملاحظة إلى ارتباط تناول الجوز بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، لكن هذا الارتباط لا يثبت أن الجوز وحده هو السبب في ذلك.

أيهما تختار؟

لا يوجد دليل علمي حاسم يثبت أن بذور اليقطين أفضل من الجوز أو العكس في ضبط سكر الدم. ويعتمد على الاحتياجات الغذائية الفردية والنظام الغذائي المتبع.

فبذور اليقطين توفر كمية أكبر من المغنيسيوم والزنك والبروتين، فيما يتميز الجوز بمحتواه من الدهون غير المشبعة وبانخفاض كمية الكربوهيدرات فيه.

ويمكن إدراج الاثنين ضمن نظام غذائي متوازن يشمل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، مع مراعاة حجم الحصص الغذائية، إذ إن كليهما غني بالسعرات الحرارية نسبياً.

ويؤكد التقرير أن تناول الجوز أو بذور اليقطين لا يغني عن الأدوية أو التدابير الطبية الموصوفة لضبط مستويات السكر، وأن الأدلة بشأن تأثيرهما المباشر لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.